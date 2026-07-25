9 причини за трудно отслабване при калориен дефицит

Няма нищо по-обезкуражаващо от това да следите внимателно храненето си, да тренирате редовно и въпреки това стрелката на кантара да остава почти неподвижна. В подобни моменти много хора започват да се съмняват дали калорийният дефицит наистина работи или дали организмът им не функционира по различен начин.

Истината е, че процесът на отслабване е много по-сложен. Макар калорийният дефицит да е основният фактор за намаляване на телесните мазнини, редица биологични и ежедневни фактори могат да повлияят на скоростта, с която виждате резултати. Понякога всъщност губите мазнини, но кантарът все още не го показва. В други случаи определени навици или естествени промени в организма намаляват калорийния дефицит, без дори да го осъзнавате.

Разбирането на тези фактори ще ви помогне да направите правилните корекции, вместо да се отказвате.

Възможно е реално да не сте в калориен дефицит

Една от най-честите причини за липса на резултати е неточното проследяване на приетите калории.

Дори хората, които стриктно записват всичко, което ядат, често подценяват размера на порциите или пропускат да включат олиото за готвене, сосовете, напитките, дребните похапвания между храненията или храната, която опитват „само за малко“.

Храната в ресторантите също често съдържа повече калории, отколкото предполагаме.

Освен това много смартчасовници и фитнес приложения надценяват калориите, изгорени по време на тренировка. Ако приемът на калории е подценен, а разходът – надценен, очакваният калориен дефицит може реално да не съществува.

Използването на кухненска везна, внимателното четене на етикетите и последователното проследяване на храната значително подобряват точността.

Източник: Защо не отслабвате – дори когато сте в калориен дефицит