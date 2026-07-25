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Край на ретроградния Меркурий, 5 зодии могат да си отдъхнат

Ще се радват на късмет

25.07.2026 | 00:05 ч. 0
Снимка: iStock/adventtr

Снимка: iStock/adventtr

Един напрегнат период най-сетне завършва. Планетата на комуникациите, транспорта и интелекта Меркурий беше ретроградна от 27-и юни до 23-и юли. От днес, 24-и юли, Меркурий става директен. И това ще повлияе много добре на част от зодиакалните знаци. Ето кои зодии могат да си отдъхнат, защото късметът идва при тях, според "Economic Times".

Близнаци

Те са сред зодиите, които ще усетят най-много предимства от директния Меркурий. Увереността им, уменията за комуникация и взимане на решения значително се подобряват. Най-накрая има развитие и напредък в кариерните им възможности, бизнес преговорите, интервютата и личните инициативи. За тях ще има растеж в кариерата, по-добра комуникация и успех в инициативите.

Дева

Меркурий е планетата, която ги управлява и това е важен транзит за тях. Сега директният ход ще донесе късмет в кариерата. Отново ще има напредък, що се касае до забавените повишения, до интервюта за работа, бизнес дискусии и професионални възможности. Напредък в работата и по-добра професионална репутация за тях. Получават похвали и признания.

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