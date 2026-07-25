Борба с демографската криза: Русия финансира инвитро за вдовици на загинали войници

Кремъл обяви, че на вдовиците на руски войници, загинали в Украйна, ще бъде предложено финансирано от държавата лечение за репродуктивни проблеми.

Съгласно новия закон вдовиците на загиналите във войната ще имат право на безплатно ин витро оплождане (IVF) и изкуствена инсеминация в рамките на пет години след смъртта на съпрузите си, при условие че не сключат нов брак през този период.

Те трябва също така да представят нотариално заверен документ, доказващ, че покойният им съпруг е дал съгласие приживе за съхранението и използването на спермата си след смъртта.

"Мъжете често заминават да защитават родината, докато са още съвсем млади, и мнозина от тях не са имали възможност да станат бащи“, се посочва в пояснителната записка към законопроекта. Дори по време на кратък отпуск това невинаги е възможно, пише The Telegraph.

"Ако съпругът загине, съпругата губи възможността да стане майка и да има деца от мъжа, когото е обичала", се казва в аргументите на Кремъл.

Демографска криза

В записа се споменава и "вече тежката демографска ситуация“ в Русия, като се отбелязва, че процедурите за ин витро оплождане са скъпи.

Представители на Кремъл алармираха за "катастрофален“ демографски срив в страната на фона на рекордно ниска раждаемост, шокиращо високи загуби на фронта и масово напускане на страната от стотици хиляди млади специалисти.

Въпреки това демографът Алексей Ракша, обявен от Кремъл за "чуждестранен агент“, посочи, че през първото тримесечие на 2026 г. са регистрирани едва 272 хиляди раждания, което е най-ниският показател за тримесечие от близо два века насам. Смята се, че годишният брой на смъртните случаи надвишава този на ражданията с около 600 хиляди.

В опит да се справи с кризата, правителството на Владимир Путин въведе мащабни финансови стимули за майките, наложи строги регионални ограничения върху прекъсването на бременността и насърчи завръщането към консервативните "традиционни духовно-нравствени ценности“.

Самият Путин призова семействата да имат между осем и десет деца, като през 2023 г. заяви, че "многодетността и голямото семейство трябва да се превърнат в норма“.

През последните месеци държавата предложи и разширен пакет от социални придобивки за вдовиците на руски военнослужещи. През април Путин подписа закон, който позволява на овдовелите съпруги да се записват за безплатно обучение в руски университети, без да полагат приемни изпити.

Израел също предлага възможност за родителство след смъртта. Там съдилищата разрешават извличането на сперма от загинали войници, като броят на подобни случаи рязко е нараснал след атаките от 7 октомври.

Според Министерството на здравеопазването на Израел сперма от близките им е била извлечена и съхранена за около 250 семейства.