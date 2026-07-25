Мат Деймън разкри тайната на почти 50-годишната си дружба с Бен Афлек

В Холивуд приятелствата често са краткотрайни, но има и изключения, които устояват на времето, славата и непрестанното обществено внимание. Такъв е случаят с Мат Деймън и Бен Афлек – двама актьори, чиято връзка започва далеч преди светлините на прожекторите и продължава вече близо пет десетилетия. Двамата израстват заедно, споделят едни и същи мечти и преминават рамо до рамо през трудностите по пътя към успеха.

През годините те неведнъж са доказвали, че отношенията им се основават не само на общата им професия, а на дълбоко доверие, взаимна подкрепа и лоялност – качества, които рядко се срещат в развлекателната индустрия.

Днес Мат Деймън разкрива какво е помогнало на това приятелство да остане толкова силно въпреки изпитанията, промените и огромната популярност, на която и двамата се радват. Бен Афлек, Снимка: Getty Images Връзката между Мат Деймън и Бен Афлек започва много преди световната им слава и милионите в банката, благодарение на успешни роли и продуцентски проекти. Историята стартира още, когато актьорите са просто деца в Кеймбридж, Масачузетс, с мечта да работят в Холивуд. 55-годишният Деймън в момента се наслаждава на светлината на прожекторите заради дългоочакваната премиера на "Одисея", в която играе ролята на Одисей, който поема на дълго пътешествие към дома след края на Троянската война.

Той застава на корицата на списание People, където говори за известното си приятелство с Афлек, което устоява на всякакви пречки, трудности и изпитания, които Холивуд може да предложи. След като двамата се запознават като деца и поддържат силна връзка през всички етапи от живота си - от времето, когато като тийнейджъри са се явявали на прослушвания, през годините на слава в киното и зрелостта, та чак до днес, когато самите те са родители и имат собствени семейства.

Правейки препратка към нагласата на своя герой Одисей да се опълчва на боговете, Деймън си спомня за ранните си години с Афлек. "Мисля, че когато тепърва започваш като актьор, трябва да имаш точно такова усещане. Налага се, защото шансовете за успех са нищожни", споделя той пред списание People. "Струва ми се, че с Бен си давахме кураж един на друг, докато бяхме млади. Бяхме още тийнейджъри и пътувахме до Ню Йорк с влак или автобус за прослушвания - например за "Клубът на Мики Маус".

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