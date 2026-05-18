Полезни билки според месеца ни на раждане

Билките и подправките са част от нашето ежедневие. Така е от векове. Те добавят аромат в дома към ястията ни, напитките, помагат ни да сме по-здрави. Но биха могли да имат и други важни значения.

Вижте коя билка или подправка отговаря за вашия рожден месец.

Януари: Мента

Месец януари е сърцето на зимата, когато енергийните нива често са ниски. Освежаващите и „проясняващи“ качества на ментата съвпадат добре с фокусираната природа на Козирога и иновативния дух на Водолея. Тя помага за избистряне на ума в студените утрини и подпомага храносмилането. Мента може да добавите към смути, фреш, салата, да пиете като чай. Ментата се използва и за защита, пречистване на пространството и привличане на просперитет в началото на новата година.

Февруари: Копър/фенел

Фенелът се свързва с храброст, сила и пречистване. Смята се, че неговите успокояващи свойства подкрепят визионерското мислене на Водолея и дълбоката интуиция на Рибите. Билката им помага да запазят фокус върху своите идеали и да се борят за каузите, в които вярват. Защитните и пречистващи качества на фенела могат да бъдат полезни за чувствителната природа на Рибите, помагайки им да се предпазят от негативни енергии.

Март: Салвия/градински чай

Салвията е символ на мъдрост и защита. Името ѝ идва от латинското „salvere“ – да бъдеш спасен. Смята се, че тя подкрепя духовната природа на Рибите и огнената енергия на Овена, като насърчава ясното мислене и способността да се действа разумно, пречиствайки пространството от негативност.

Известно е, че градинският чай подсилва имунитета и паметта, облекчава възпаления на гърлото и венците, подобрява храносмилането и е едно от най-ефективните природни средства за справяне с горещите вълни и нощното изпотяване.

Април: Розмарин

Розмаринът е билката на спомена и силата. Смята се, че ароматът му подобрява паметта. За енергичния Овен и търпеливия Телец той символизира лоялност и непоколебимост, като им помага да придобият яснота, решителност и да останат здраво стъпили на земята.

Розмаринът добавя богат вкус към меса, зеленчуци и супи и се смята за особено важен за родените през април, тъй като се свързва със защита, сила и решителност.

Розмаринът подобрява паметта и концентрацията, действа като силен антиоксидант и антисептик, подкрепя растежа на косата и здравето на черния дроб, пречиства въздуха от негативизъм и предпазва дома от лоши сънища.

Алтернативни априлски билки включват: босилек, коприва, кервел, пелин и здравец.

Източник: Билки според месеца ни на раждане – срещу негативна енергия и здраве