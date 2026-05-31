Ще разшири ли Путин войната в Украйна към други държави?

Опитът на Владимир Путин да покори Украйна претърпява сериозни неуспехи. Стратегията му да изтощи своята жертва – с много по-малко население – чрез изтощителна война се проваля. Русия губи повече хора всеки месец, отколкото печели с нови рекрути. За първи път от почти две години Украйна печели повече територия, отколкото губи. Украйна изпреварва врага си, като усъвършенства технологията си за безпилотни летателни апарати, която се променя почти всяка седмица, и разширява ракетните си възможности. Тя също така удря цели по-дълбоко в Русия, прекъсва линиите за снабдяване и унищожава все повече от нефтената инфраструктура на Москва. Путин отвръща с засилване на атаките срещу граждански цели, особено в столицата Киев, пише Стив Форбс, председател и главен редактор на Forbes.

Все по-зловещо става това, че Русия може да ескалира конфликта извън границите на Украйна. Тя отправя заплахи срещу балтийските държави Литва, Латвия и Естония. Те включват вербални и кибератаки, а наскоро и изпращане на дронове към Литва. Кремъл отправя фалшиви обвинения, които биха могли да бъдат използвани в бъдеще като претекст за военни атаки.

Путин може да извади от нафталина тактиката, която Хитлер използва срещу Чехословакия през 1938 г., твърдейки, че там страдат хора от немски произход. Путин ще твърди, че руските малцинства са преследвани и затова трябва да изпрати войски, за да ги спаси. Етническите руснаци съставляват около 25% от населението на Латвия и около 20% в Естония. Но всеки претекст ще свърши работа.

Путин иска да разцепи ЕС и НАТО и да превърне Москва в доминиращата сила в Европа.

В помощ на Путин е фактът, че екстремните политически сили, противопоставящи се на САЩ и украинската независимост, набират сила, особено във Франция и Германия. Би ли рискувал президентът Доналд Тръмп война с Русия, ако Путин действително предприеме действия срещу някоя от балтийските държави, въпреки че тя е член на НАТО? Или дори ако Путин завземе един-два острова в Балтийско море, принадлежащи на Швеция, Финландия или Дания?

Путин може да прецени, че Тръмп ще се уплаши. В крайна сметка САЩ изпратиха ужасен сигнал, като изтеглиха сили и военно оборудване от Европа в момент, когато континентът е изправен пред първата реална възможност за атака от десетилетия насам. Съкращенията отиват далеч отвъд приятелско подканяне за увеличаване на разходите за отбрана на НАТО. САЩ са заявили пред НАТО, че целят да намалят с до 50% количеството военно оборудване, което преди биха предоставили в случай на атака или заплаха от атака. Това е покана за бъдещи проблеми.

През 1950 г. американският държавен секретар Дийн Ачесън изнесе реч, в която изключи Южна Корея от зоните, които Вашингтон считаше за жизненоважни за нашата сигурност. Усещайки възможност, Москва даде зелена светлина на Северна Корея да атакува Южна Корея. Последвалата война за спасяването на Южна Корея струваше живота на 38 000 американци и отне живота на повече от 2 милиона корейци.

За съжаление, нашето желание да сключим сделка с радикално, терористично иранско правителство, което никога не е спазвало неудобно обещание, няма да възпре нашите противници.

Трябва да увеличим помощта за Украйна и да укрепим позицията си с нашите европейски съюзници. Нищо от това не пречи да предприемем подходящи стъпки за възпиране на Китай. Единствената истинска пречка е нашата воля да направим необходимото за нашата безопасност и тази на Свободния свят.