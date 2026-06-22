Джеръми Кларксън е в ремисия от рак на простатата

Джеръми Кларксън обяви, че е в ремисия от рак на простатата - само дни след като публично разкри, че е живял с диагнозата.

В последния епизод на шоуто си "Фермата на Кларксън" ("Clarkson's Farm") телевизионният водещ сподели, че през 2025 г. е бил диагностициран с агресивна форма на заболяването. Пред Sunday Times той вече потвърди, че последните изследвания, направени преди 2 месеца, не са показали следи от рак и че официално е в ремисия.

"Без никакво съмнение съм най-големият късметлия в света", каза 66-годишният Кларксън пред изданието. "Беше агресивен тип рак. Можеше да се разпространи, можеше да стигне до панкреаса, можеше да отиде навсякъде - и тогава щеше да стане проблем", допълни той.

"Не съм мъртъв"

Във видео, публикувано през уикенда в Instagram, Кларксън подходи към темата в типичния си стил.

"Забелязвате, че не съм мъртъв", каза той.

После обясни защо е добре.

"Причината да съм добре е, че лекарите хванаха рака на простатата рано, а го хванаха рано, защото си направих изследвания."

Водещият призова последователите си да се преглеждат и да не стават част от статистиката на "12 000 души, мъже, които умират всяка година във Великобритания от рак на простатата".

Пред медията Кларксън разказа, че вече прави редовни кръвни изследвания, за да следи здравето си. Той знае, че при хора, които са имали рак на простатата, има 40% шанс заболяването да се появи отново.

"Опитвам се да бъда позитивен. Решил съм да бъда от онези 60%, при които няма рецидив", каза Кларксън.

"Ако успеем, ще се видим в сезон 6"

Бившият водещ на "Топ Гиър" ("Top Gear") и "Гранд Тур" ("The Grand Tour") говори за диагнозата си и за лечението в епизод на "Фермата на Кларксън", излъчен в сряда.

Той разкри, че като част от лечението му е била премахната част от простатата.

Епизодът завърши драматично - с Кларксън в болнично легло, който се обръща към зрителите с думите: "Ако всичко това е успешно, ще се видим в сезон 6. Ако не е - няма."

Накрая добави: "Пазете се всички."

Диагнозата му е поставена след рутинен медицински преглед през май 2025 година.

"Затова трябва да кажа на всеки, който чете това: моля ви, моля ви, моля ви, отидете и се прегледайте. Не е неудобно, не е унизително. И е очевидното правилно решение. Аз го направих и затова 11 месеца по-късно седя тук и говоря с вас", призовава Кларксън.

Здравето като тема в новия сезон

По време на интервюто си Кларксън разказа, че е разговарял за заболяването и с бившия британски премиер лорд Камерън, както и с ресторантския критик Джайлс Корен, които също са били диагностицирани с рак на простатата.

Здравето на водещия е било една от темите в петия сезон на "Фермата на Кларксън".

"Започнахме сезон 5 с мен в болнично легло и ето ни в края на сезон 5 - отново съм в болнично легло", казва той в програмата.

Преди диагнозата рак Кларксън премина и през сърдечна процедура. През октомври 2024 г. му бяха поставени два стента, за да се предотврати потенциално фатален инфаркт, пише ВВС.