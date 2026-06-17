Джереми Кларксън от Тop Gear страда от агресивна форма на рак

Популярният британски телевизионен водещ и журналист Джереми Кларксън разкри, че миналото лято е бил диагностициран с “агресивна форма на рак на простатата” и е претърпял операция за отстраняване на 10% от простатата си, осем месеца след като е претърпял операция на сърцето поради запушени коронарни артерии, съобщава The Guardian.
В последните два епизода от петия сезон на документалния си филм на Prime Video, "Фермата на Кларксън“, 66-годишният водещ казал на управителя на фермата си Калеб Купър и на агента си по земя Чарли Айърланд: "Имам рак.“
В сцените, които са заснети миналата година бяха пуснати снощи, бившият водещ на Top Gear добави: "Направих медицински преглед, помните ли, през май? Изчезнах миналата седмица и ми направиха биопсия и това е рак, който е агресивен".
Кларксън добавя, че заболяването е било открито в "много ранен стадий".
"Ако не бях се прегледал и не бяха открили проблема рано, това можеше да е последната ми реколта. Само защото го откриха рано, има голяма надежда, че ще жъна реколтата от тази ферма още много, много години", каза още в епизода Кларксън.
Някои от епизодите на “Фермата на Кларксън” са заснети от болничното легло след претърпяна операция.
"Започнахме пети сезон в болнично легло и ето ни в края на пети сезон, аз съм отново в болнично легло“, казва популярният британец, визирайки по-ранната операция на сърцето.
"Да кажем, че част от лечение се обърка и ще бъда тук още известно време", казва пред камерите Кларксън и след това се обръща към зрителите си"
"Ако всичко това е успешно, ще се видим в шести сезон, а ако не е... няма. Пазете се всички".
Във вторник вечерта, преди старта на епизода, Кларксън предупреди феновете в социалните мрежи, че има някои "мрачни новини“ относно "Фермата на Кларксън“:
"Обикновено се опитваме да поддържаме шоуто идилично, очарователно и весело. Но последните два епизода, които се появяват посред нощ тази вечер, не са нищо от това, наистина – трудно е да се гледат", казва Кларксън.
Ракът на простатата е един от най-често срещаните видове рак в Обединеното кралство, като представлява 28% от всички нови случаи на рак при мъжете, според Cancer Research UK.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.