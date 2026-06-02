Футболната легенда сър Кени Далглиш разкри, че има рак, съобщават от SkyNews.

Бившата звезда на Ливърпул и Шотландия обяви, че се подлага на лечение, в публикация до своите последователи в Instagram. Той каза, че преди това е споделил "неволна публикация в социалните мрежи", посочваща диагнозата му, обвинявайки "безполезните си технологични умения", и поиска поверителност.

"Както показа неволната ми публикация в социалните мрежи, в момента се лекувам от рак. За разлика от използването на мобилен телефон, лечението върви добре. В идеалния случай това щеше да остане лично, защото така трябва да бъде, но моите безполезни технологични умения ме принудиха. Не исках да правя този въпрос публично достояние, така че бих бил благодарен, ако поверителността на моето семейство и на мен бъде уважавана. Както винаги, благодаря на прекрасния медицински персонал, който показа невероятна грижа и дискретност, не само за мен, но и за много, много други. Те са гордост за себе си", написа той към публикацията си.

В отговор ФК Ливърпул публикува съобщение, в което се казва:

"Всички сме с теб, сър Кени."

Синът на сър Кени, Пол, който също е бивш футболист, написа: "Обичам те, татко. Ще се справиш."

Сър Кени Далглиш е поредната футболна легенда, която се бори с рака

Но за футболната легенда Кевин Кийгън прогнозите не са толкова обнадеждаващи. Вчера той обяви, че страда от рак в четвърти стадий и не му остава много живот.

Още през януари двукратният носител на "Златната топка" (1978, 1979) разкри, че се бори с раково заболяване. Тогава обаче той не даде повече подробности. В интервюто си за "Дейли Мейл" обаче разкри, че се надява да успее да се сбогува с феновете на своя любим Нюкасъл в началото на следващия сезон.

"Искам да се сбогувам с феновете. Последния път нямах тази възможност", заяви той.