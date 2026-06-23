НТ пусна билетите за "Физика на тъгата" с Теодора Духовникова и Валентин Ганев

Народният театър "Иван Вазов" пусна в продажба билетите за едно от ключовите заглавия в програмата си за новия сезон - "Физика на тъгата" по едноименния роман на Георги Господинов. Премиерните представления ще бъдат на 6 и 7 октомври на Голяма сцена.

След "Орфей" словенският режисьор Йерней Лоренци се завръща в Народния театър с нов проект, вдъхновен от един от най-значимите съвременни български романи. Преведена на повече от 20 езика и отличена с редица международни награди, "Физика на тъгата" е сред произведенията, с които Георги Господинов излезе на световната литературна сцена.

"Изключително ценно е, че работим по този спектакъл заедно с Георги Господинов. Неговото присъствие е важно за целия творчески процес и вече имахме възможност да изградим някои от сцените с негова помощ. Историите в този роман буквално разбиват сърцето ми и именно в това е тяхната сила. "Физика на тъгата" говори за самотата - не просто като липса на хора около нас, а като много по-дълбоко човешко преживяване", споделя Йерней Лоренци.

Актьорският състав е избран след специален кастинг, който режисьорът проведе с трупата на Народния театър през есента на миналата година. В спектакъла участват Теодора Духовникова, Валентин Ганев, Христо Петков, Веселин Мезеклиев, Параскева Джукелова, Радена Вълканова, Константин Еленков, Василена Винченцо, Дарина Радева, Албена Ставрева, Александър Тонев, Стелиан Радев, Анета Иванова и Димитър Николов.

"Всеки път, когато идвам в Народния театър, се изумявам от актрисите и актьорите, които срещам тук. Те са изключителни професионалисти и за мен е привилегия да работя с такива хора", казва режисьорът.

"Физика на тъгата" е роман за паметта, времето и способността да усетим болката на другия. В своя сценичен прочит Йерней Лоренци превежда литературния лабиринт на Господинов през театрален език - през лични истории, спомени и усещането за обща човешка съдба.

Сценичната версия е създадена от Йерней Лоренци и хърватския писател и драматург Дино Пешут. В творческия екип са още сценографът Бранко Хойник, костюмографът Белинда Радулович и композиторът Жига Хрен.