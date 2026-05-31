100 години от рождението на Мерилин Монро отбелязват в Народния театър

Специален спектакъл тази вечер на камерната сцена

31.05.2026 | 07:30 ч.
Снимка БНР

100 години от рождението на Мерилин Монро, които се навършват утре, ще бъдат отбелязани тази вечер на камерната сцена на Народния театър "Иван Вазов" с две последователни специални представления на спектакъла "Последният час на Мерилин Монро".

Постановката ще се играе от 19:30 и от 22 часа.

Второто представление ще бъде специален акцент в театралната вечер. След него за зрителите ще има на малък коктейл, а точно в полунощ с настъпването на 1 юни ще бъде отбелязан символично 100-ият рожден ден на Мерилин Монро. 

мерилин монро народен театър 100 години спектакъл
