Кирил Серебренников: Театърът винаги отразява обществото

Голямата сцена на Народния театър "Иван Вазов" посрещна на 15 юни един от значимите театрални и филмови творци на съвременна Европа - Кирил Серебренников.

Световноизвестният режисьор се срещна с българската публика в рамките на събитието Framing Freedom, модерирано от режисьора Явор Гърдев.

В продължение на близо два часа Серебренников говори за свободата и нейната цена, за мястото на изкуството в съвременния свят и за способността на театъра да преодолява граници - политически, културни и човешки.

Езикът като път към общност

Една от основните теми в разговора беше комуникацията между хората и ролята на езика в съвременното изкуство. Според Серебренников езикът не трябва да се превръща в бариера между артистите и публиката.

"Езикът се използва, за да има комуникация. Ние използваме езика, учим чужди езици, за да можем да комуникираме. Комуникацията е необходима, за да се създават общности", каза той.

Режисьорът се спря и на връзката между режисьора и актьора, като подчерта, че най-важното качество за един артист не е езикът, а способността му да достига до хората.

"Най-големият талант е способността да се свързваш с публиката", отбеляза Серебренников.

Той разказа и истории от работата си в различни европейски театри, където е защитавал актьорите от своята трупа именно заради техния талант и сценично присъствие.

Театърът като отражение на обществото

В хода на дискусията Серебренников говори и за нуждата театърът да отразява реалното многообразие на обществото.

"Театърът винаги е бил отражение на това, което се случва в обществото", заяви режисьорът.

Той защити убеждението си, че артистите трябва да бъдат оценявани единствено според качествата си, а не според произхода, външността или езика си.

Срещата предизвика силен интерес сред театралната общност, студентите, младите творци и почитателите на съвременното изкуство. След края на разговора десетки зрители останаха за въпроси и лична среща с режисьора.

Кирил Серебренников е сред най-влиятелните имена в съвременното европейско кино и театър. Негови спектакли и филми са представяни на престижни международни сцени и фестивали, а творчеството му е отличавано с множество награди по света.

Визитата му в София се осъществи по покана на фестивала "Световен театър в София".