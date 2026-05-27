Народният театър открива изложба за 150 години от рождението на Сава Огнянов

На 28 май в Народния театър "Иван Вазов" ще бъде открита изложба, посветена на 150 години от рождението на Сава Огнянов - една от най-значимите фигури в историята на българския театър.

Роден на 24 май 1876 г., Сава Огнянов остава в паметта на българската сцена като артист с изключително сценично присъствие, интелект и дълбока човечност.

За него Николай Лилиев пише: "Сава Огнянов, какъв образец за подражание! Историята на нашия театър едва ли би могла да намери по-светло име на български артист, който със своето благородство, човечност, интелигентност по-достойно да е носил кръста на актьорското призвание."

Изложбата проследява творческия път на големия артист чрез архивни фотографии, свидетелства за легендарните му роли, текстове от съвременници и критически портрети, съхранили паметта за неговото изкуство.

Публиката ще може да види образи от едни от най-значимите му сценични превъплъщения - Хамлет, д-р Ранк, Вурм, Тоз и други роли, останали в историята с неповторимия стил и духовната сила на Сава Огнянов.

Изложбата, подредена на Първи балкон в Народния театър, ще бъде достъпна до края на театралния сезон за всички зрители, които посещават спектакли на Голяма сцена.

Откриването е на 28 май от 18:00 ч. във фоайето на централния вход. Входът е свободен.