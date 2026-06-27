Доказаха ли, че има живот на Марс?

Според проучване, публикувано в сряда (24 юни) в списанието Science Advances, роувърът Perseverance на НАСА наскоро откри макромолекулен въглерод (MMC) в марсиански скали.

Данните от Perseverance разкриха сложен въглерод в две марсиански глини, открити в кратера Джезеро на Марс - същото място, където са открити предишни доказателства за евентуален древен живот. Учените смятат, че този макромолекулен (т.е. голям) сложен въглерод може да съдържа доказателства, че древен микробен живот някога е съществувал в същия седиментен материал.

"Измерванията на две глини показват стотици органични открития, което прави това най-надеждното органично откритие от кратера Джезеро", се казва в доклада.

Това разкритие идва след новината от миналата година, че Perseverance е открил това, което беше наречено най-силното доказателство досега за потенциални биосигнатури или улики за живот на Марс.

"Въглеродът е основният градивен елемент на живота на Земята и всички живи същества са съставени от сложни органични макромолекули", обясни пред Space.com съавторът Ашли Мърфи, изследовател в Института за планетарни науки. "На Земята (макромолекулен въглерод) често се среща в изключително стари скали и в някои случаи е единственото органично доказателство за минал микробен живот. Тъй като Марс може да е бил по-подобен на Земята, можем да очакваме да открием (макромолекулен въглерод) и в древни марсиански скали, така че търсим тези органични макромолекули на Червената планета и други планетарни тела, за да определим дали необходимите химични съставки и условия на околната среда, поддържащи живота, някога са съществували там."

Perseverance кацна на Марс през 2021 г. в кратера Джезеро - голям образувание, за което се смята, че някога е било езеро, което може да е приютявало живот. Това място всъщност е избрано, защото учените вярват, че може да съдържа едни от най-добрите доказателства за евентуалното съществуване на живот в далечното минало на Марс.

И досега, в обширните изследвания на Perseverance, това предсказание изглежда се сбъдва

В това ново изследване, екип от учени, ръководен от Мърфи, използва спектрометъра SHERLOC (Сканиране на обитаеми среди с Раман и луминесценция за органични вещества и химикали) на Perseverance, който използва лазери за идентифициране на химичния и минералния състав на дадена област или обект, за да картографира разпределението на органичната материя в отделните глини.

Екипажът откри органичен въглерод вътре в две глини. Нещо повече, тези богати на въглерод глини са открити на същото място, където миналата година беше открит потенциален биосигнатур, открит в седиментна скала на Червената планета, което според учените е най-силното доказателство досега, че животът някога е могъл да съществува на ранния Марс.

Тази скала, сега наречена "Чеява Фолс", се отличава с отличителни "леопардови петна". Този тип скални маркировки могат да се създадат при високи температури или в изключително киселинна среда, но се смята, че нито едно от тези условия не е съществувало в района. Въпреки това, маркировките биха могли да бъдат образувани и от наличието на живот. Така че, макар тази скала да не е убедително доказателство за минал живот на Марс, тя със сигурност е предоставила значителни улики, които сега се подкрепят от тези нови данни.

Чрез тези наблюдения роувърът направи две големи открития

Първо, Perseverance откри голям, сложен органичен въглерод в глините на Брайт Ангел, скалист район в северния и южния край на долината Неретва, древна речна долина в района на Йезеро. Роувърът не само е направил стотици засичания на органичен въглерод в тези скали, но изследователите също така казват, че това е "единственото засичане на макромолекулен въглерод върху естествена скална повърхност на Марс".

"Това е и първото засичане на макромолекулен въглерод (MMC) в глина на Марс извън кратера Гейл, което предполага, че наличието на органични вещества може да е било широко разпространено на планетата преди милиарди години", каза пред Space.com съавторът Кайл Укърт, заместник-главен изследовател на SHERLOC в Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

Въпреки че и двете изследвани глини съдържат органичен въглерод, според тези наблюдения от Perseverance, има някои разлики между двете скали. Въглеродът в едната глина е открит смесен предимно с силикатни минерали, докато другата е пълна с въглерод, смесен с вторични карбонатни и сулфатни минерали. Екипът също така установи, че въглеродът и в двете скали е относително непокътнат, което означава, че образците може да са устойчиви на радиация и окисление или че може наскоро да са били изложени на марсианската повърхност.

Второ, екипът установи, че в този идентифициран въглерод Perseverance е открил доказателства за потенциални биохимични взаимодействия. Тези взаимодействия са оставили след себе си характеристики в двете глини, които изглеждат точно като характеристиките, създадени от микроскопичен живот в седименти на Земята.

Но е възможно този въглерод да е създаден в... липсата на живот.

"Има няколко потенциални пътя за образуване на абиотични органични вещества на Марс", заявяват авторите в статията, като уточняват, че това, дори комбинирано с други съществуващи данни, не може категорично да каже дали животът е създал наблюдаваното от Perseverance.

"Научният товар на марсохода Perseverance не е проектиран да прави разлика между абиотични и биотични процеси, а е избран, за да идентифицира убедителни скали, които да се съберат за евентуално връщане на Земята за по-строги тестове", каза Укърт пред Space.com.

Укърт добави, че може да има много неживи причини за наличието на този сложен въглерод, "например, той може да е бил изваден на повърхността от удари на метеорити или може да се е образувал чрез хидротермални геоложки процеси".