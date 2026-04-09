Учени тестват роботизирано куче за изследването на Луната и Марс

Швейцарски изследователи тестват полуавтономен робот, който може да се използва за изследване на Марс без постоянно човешко ръководство, ускорявайки търсенето на минерали, вода и дори следи от древен живот в други светове или екзопланети.

Четириногият робот, наречен ANYmal, прилича повече на роботизирано куче, отколкото на традиционен роувър, но към тялото му е прикрепена роботизирана ръка, държаща микроскопичен образен уред и Раманов спектрометър - скенер, който може да чете и идентифицира химическия отпечатък на скала.

Изследователи от университета в Базел са подлагали ANYmal на изпитания в своя "Marslabor" - симулационно съоръжение, предназначено да имитира прашните и скалисти повърхности на Марс и Луната, пише Euronews.

Целта, поставена пред ANYmal, беше ясна: да се ориентира самостоятелно, да идентифицира скали от научен интерес, да ги анализира и да предава резултатите – всичко това без човешко ръководство.

Роботът извършва няколко функции

В изпитанията, публикувани наскоро във Frontiers in Space Technologies, роботът успешно анализира множество скали последователно, идентифицирайки гипс (мек, сулфатен минерал), карбонати, базалти и материали, аналогични на лунните, като дунит и анортозит.

ANYmal завърши мисиите автономно само за 12 до 23 минути. На човешки оператор, извършващ същата работа, му отне 41 минути. Трябва да се отбележи обаче, че човешкият надзор доведе до малко по-подробна информация и незначително по-висока точност.

Настоящите марсоходи работят под почти постоянно наблюдение от Земята, покривайки само няколкостотин метра на ден. Използването на робот, способен да взема свои собствени научни решения, би могло драстично да ускори темпото на изследване.

Проучването също така потвърждава, че роботите с крака, които могат да прескачат препятствия и да се приспособяват към променлив терен, биха могли да достигнат до научно ценни области, до които колесните марсоходи не могат.

Взети заедно, изследването сочи към бъдеще, в което роботи като ANYmal не са просто инструменти, управлявани от разстояние, а активни научни участници, способни самостоятелно да търсят биосигнатури - химически следи, които биха могли да показват древен живот на далечни планети.