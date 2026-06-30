Лято 2026: Сандалите с дебела подметка се завръщат

Лятото вече е при нас, което значи, че подменяме гардероба и сменяме стила. Освен, че залагаме на по-тънки, къси и леки дрехи, сега е време за смяна и на обувките.

Ако през по-студените дни на пролетта все още можем да залагаме на боти, а след това преминаваме основно към пантофки, мокасини, кецове, маратонки, през лятото най-често пък сме с чехли или сандали. Те държат прохладно и са удобни за горещите дни.

Специално през това лято на мода се връщат едни любими сандали от 90-те и началото на века. А именно тези с дебела, голяма, грапава, плътна подметка, която веднага изпъква, отбелязват от американското издание на "Cosmopolitan".

Те ще са навсякъде в следващите 3-4 месеца. Може да ви се струва, че стоят грубо, тъй като подметката е наистина висока, с грапава повърхност, дебели извивки и доста масивна. Но така се създава контраст и краката ви изглеждат елегантно.

Сандалите с плътна и голяма подметка са чудесни за по-официални събития, на които трябва да изглеждате стилни. Но пък са предпочитан избор и за ежедневието - дълги разходки и шопинг в града, за паркове, кино, кафе. Използват се и за офиса.

А напоследък и много дами се появяват с такива сандали на музикални фестивали. Няма да сбъркате, ако заложите на тях и за плажа.

Още за тенденцията и снимки вижте в teenproblem.net