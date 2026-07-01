Тайните на средиземноморския интериор

Има нещо неподвластно на времето в средиземноморския интериор. Той изглежда спокоен, без да е недовършен, елегантен, без да е прекалено официален, и светъл, без да създава усещане за студенина. Вдъхновен от домовете по крайбрежията на Испания, Италия, Гърция и Южна Франция, този стил носи усещането за дълги летни следобеди, естествени материи и лекота в ежедневието. Днес средиземноморският стил отново е изключително популярен, защото съчетава комфорт, семплост и уют по начин, който изглежда едновременно луксозен и напълно естествен.

Какво отличава средиземноморския стил?

Средиземноморският интериор се фокусира върху създаването на светли, топли и приветливи пространства. Вместо помещенията да се изпълват с прекалено много декорация, стилът разчита на естествени материали, богати текстури и характерни архитектурни елементи. Често се срещат варосани стени, дървени греди, каменни повърхности и плавни, извити форми. Пространствата изглеждат просторни и свързани с природата чрез големи прозорци, леки завеси и отворени помещения.

Една от причините този стил да остава толкова харесван е балансът между рустикалния чар и модерната изчистеност. Традиционните средиземноморски домове често включват теракотени подове, ръчно изработена керамика и детайли от ковано желязо, докато съвременните интерпретации използват по-чисти линии и по-меки цветови палитри за по-свеж и минималистичен вид.

Започнете с топла и естествена цветова палитра

Цветовете са едно от най-лесните средства да пресъздадете средиземноморска атмосфера у дома. Палитрата е вдъхновена от природата на Средиземноморието – пясъчни плажове, маслинови дървета, глинени покриви, морски нюанси и избелели от слънцето каменни фасади.

Най-често се използват топли бели тонове, кремаво, бежово, пясъчни нюанси и светъл тауп. Като акценти се добавят теракота, маслиненозелено, приглушеносиньо, охра и топлосиво. Обикновено основата на интериора остава неутрална, а цветът се внася чрез текстил, декоративни елементи и аксесоари.

Вместо силни контрасти, средиземноморският стил предпочита плавни преходи между цветовете. Именно това създава усещането за спокойствие и уют.

Източник: Дом като от гръцки остров: Тайните на средиземноморския интериор