Вашингтон не знае за плана на Украйна за оказване на натиск върху Русия

Вашингтон все още не е получил новия план на президента Володимир Зеленски за оказване на натиск върху Русия с цел прекратяване на войната, заяви пред Kyiv independent американски представител, запознат с въпроса.

Преди дни президентът Володимир Зеленски съобщи, че Киев и международните му партньори са разработили съвместен план, основан на оказване на натиск върху руския президент Владимир Путин.

Планът се появява в момент, когато американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнър се подготвят за посещения в Украйна и Русия в пореден опит да се възобновят спрелите мирни преговори.

"Путин не иска да спре тази война, но ще я спре, ние имаме план“, каза Зеленски.

Американският представител заяви, че на 11 август Уиткоф и Кушнер са провели разговор с украински официални лица. По време на разговора е бил споменат въпросният план, но оттогава Киев не е предоставил на Вашингтон подробни предложения.

"(Уиткоф и Кушнер) все още не са го видели“, споделя източници.

Остава неясно какво точно включва украинската стратегия. Вероятно планът ще бъде представен на Уиткоф и Кушнер, когато те посетят Киев по-късно този месец.

Преговори в застой

Предстоящото посещение се осъществява на фона на замразени мирни преговори - ситуация, продължаваща още от началото на военната кампания на САЩ срещу Иран през февруари. Предишни опити за постигане на споразумение многократно са се сблъсквали с исканията на Москва.

Киев твърди, че замразяването на сегашната фронтова линия би осигурило най-реалистичната основа за прекратяване на огъня. Русия продължава да настоява украинските сили да се изтеглят от части на украинския регион Донбас като условие за постигане на споразумение. Украйна отхвърли това предложение.

През последните месеци Украйна засили атаките срещу руска военна инфраструктура, логистични центрове и стратегически обекти дълбоко в руската територия.

Русия също така увеличи ракетните удари и атаките с дронове срещу украински градове, като многократно нанасяше удари по Киев и други населени места.

Тази ескалация засили натиска върху украинската противовъздушна отбрана. Киев изпитва недостиг на ракети-прехващачи за системите "Пейтриът“, които са необходими за защита срещу руски балистични ракети.

Украинските лидери се надяват, че активната фаза на войната може да приключи преди зимата, когато Русия отново би могла да се насочи към енергийната инфраструктура на Украйна.

Засилените удари с голям обсег от страна на Украйна биха могли да стимулират Москва да спре въздушните атаки, докато Киев е подложен на натиск заради продължаващата руска кампания с ракети и дронове.

Русия вече е давала сигнали, че смята събитията на бойното поле за по-важни от преговорите. През юни руският външен министър Сергей Лавров заяви, че ходът на войната ще зависи от развитието на ситуацията на фронта.