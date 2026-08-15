САЩ проектират боен кораб за $23 млрд. – по-скъп от ядрен самолетоносач

Бюджетната служба на Конгреса на САЩ публикува нова оценка, според която строителството на първия кораб от предложената програма за ядрени бойни кораби BBG(X) на ВМС на САЩ, обикновено наричани клас Trump, ще струва приблизително 23 милиарда долара. Докладът оценява общата цена на планиран флот от 15 кораба на около 275 милиарда долара, със средна цена на закупуване от приблизително 18 милиарда долара на кораб през целия живот на програмата. Цената на корабите е приблизително еквивалентна на тази на два 100 000-тонни самолетоносача, включително един кораб от клас Gerald Ford и един кораб от клас Nimitz, като рекордът на американския отбранителен сектор за постоянни много сериозни превишавания на разходите допълнително повишава възможността за големи увеличения над 18 милиарда долара на кораб, пише MWM.

Дори ако се избегнат значителни превишавания на разходите, данните биха направили новия боен кораб един от най-скъпите надводни бойни кораби, строени някога. За сравнение, разрушител клас Arleigh Burke от Flight III струва в момента приблизително 2,7 милиарда долара, докато вторият самолетоносач клас Gerald Ford, USS John F. Kennedy, се очаква да струва приблизително 12,9 милиарда долара. Дори като се вземе предвид по-високата цена на водещия кораб, програмата BBG(X) би довела до бойни кораби, които са значително по-скъпи от самолетоносачите с ядрена мощност на ВМС на САЩ. Сенатът е избягвал прекомерното разчитане на BBG(X) и е продължил да инвестира в много по-консервативната програма за разрушители DDG(X), която вероятно ще се превърне в централен фокус на модернизацията на флота за надводни бойни действия, ако DDG(X) се провали.

Според доклада на Бюджетната служба на Конгреса се очаква новият боен кораб да интегрира много от най-модерните оръжейни и сензорни системи на ВМС.

Планираното оборудване включва радар AN/SPY-6, който вече е разположен на разрушителите Arleigh Burke от Flight III, както и хиперзвукова ракета Conventional Prompt Strike, която в момента се интегрира в разрушителите клас Zumwalt. Военноморските сили също така възнамеряват класът да носи бъдещите ядрени крилати ракети с морско изстрелване, осигуряващи на платформата стратегически ядрен удар. Планираните възможности включват също високоенергийни лазерни оръжия, електромагнитни релсотрони и многопластова отбранителна система, състояща се от корабни оръдия, ракети с малък обсег, примамки и електрооптични контрамерки, предназначени за побеждаване на дронове и други нововъзникващи въздушни заплахи.

През май началникът на военноморските операции на САЩ адмирал Дарил Калдел заяви, че е жизненоважно флотът да премине към експлоатация на кораби клас BBG(X), задвижвани от ядрени реактори. Отбелязвайки, че това би могло да се окаже безценно при сблъсък с иранските сили, той отбеляза:

"Представете си как би изглеждало това в Арабския залив, ако имах боен кораб с ядрен двигател там, който да осигури въздушна, отбранителна и огнева мощност, която може да поддържа - да въртя кораби, които се търкалят, които се нуждаят от гориво около него... Така че императивът за това е от решаващо значение да се развие това ниво на полезен товар."

Военните действия с Иран от 28 февруари изглежда са основен фактор, променящ консенсуса във ВМС относно необходимостта от ядрени задвижващи системи на BBG(X), тъй като ВМС на САЩ са пострадали от сериозен натиск върху логистиката си, въпреки че се радват на относително сигурни вериги за доставки.