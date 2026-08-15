Кармичните изпитания приключват за 4 зодии

За четири зодиакални знака една глава от кармични изпитания и предизвикателства най-накрая приключи. Това е чудесна новина за представителите на тези зодии, част от които вече са били твърде уморени от трудностите по пътя си.

Минаха две дълги години. От 2024 г. насам тези астрологични знаци преживяваха непрекъснати изпитания в личен и професионален план. За щастие, този кармичен цикъл вече е приключил. Според астролозите, това е така, защото Северният и Южният възел, които ни карат да учим най-предизвикателните си житейски уроци, най-накрая са си разменили знаците.

А ето и за кои 4 зодии кармичните изпитания и предизвикателства най-накрая са в своя край:

Дева

Дева, вие се борихте през последните две години. С Южния възел във вашия знак, сякаш колкото и да се стараехте, нищо не ви се получаваше. От романтичните ви връзки до кариерата ви, вие сте виждали разочарование след разочарование. Но Южният възел сега е в Лъв и ерата ви на поемане на загуби официално е приключила.

Научихте необходимите уроци и ще стане много по-лесно да се ускорите към любовния и кариерния успех, който желаете. Може да ви звучи твърде хубаво, за да е истина, но нещата наистина са напът да се оправят. С нулеви препятствия по пътя, вие ще процъфтявате през оставащите месеци от 2026 година.

Риби

Преминавахте през трудни кармични уроци, Риби, никой не може да отрече това. През последните две години сте преживели повече болка и травма от всеки друг знак, защото сте имали и Северния възел, и Сатурн във вашия знак. Но и двата напуснаха вашия знак и сега ще изпитате най-голямото облекчение от всички зодии.

Онези огромни предателства, които са ви наранили в миналото? Преодоляли сте ги. Онази болезнена раздяла, която ви караше да се оплаквате на всички? Преживели сте я. Но не просто продължавате напред. Вие сте възнаградени за всичко, през което сте преминали. Може да срещнете партньора на мечтите си или да видите кариерен успех, какъвто никога досега не сте имали.

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