Случвало ли ви се е да разговаряте с човек, който е напрегнат, раздразнен или тревожен, а няколко минути по-късно да усетите същото в себе си? Влизате в разговора спокойни, вероятно денят ви е бил хубав, но постепенно започвате да говорите по-бързо, стягате челюстта си, повишавате тон или просто усещате неприятно напрежение, с което трудно можете да се разделите часове след срещата с въпросната личност.

Психологията има обяснение за това. Нарича се емоционално заразяване. Това е процес, при който несъзнателно започваме да възприемаме част от емоционалното състояние и поведението на друг човек.

Първо обърнете внимание какво се случва с вас

Най-лесният начин да прекъснете автоматичната реакция е да я забележите. Ако човекът срещу вас говори напрегнато, за момент обърнете внимание на собственото си тяло. Стегнали ли сте раменете? Дишате ли по-бързо? Стискате ли зъби? Имате ли усещане, че трябва веднага да решите проблема?

Това кратко „проверяване“ на собственото състояние връща вниманието към вас.

Според Cleveland Clinic осъзнаването на това как определени хора и ситуации влияят на настроението ни е една от първите стъпки за ограничаване на негативния ефект от емоционалното заразяване.

Напомнете си: „Това е неговото/нейното чувство, не моето“

Това не означава да игнорирате човека или да омаловажавате проблема му. По-скоро разделете две неща - мога да разбера как се чувстваш, без аз самият да се чувствам по същия начин. Това е особено полезно при разговор с човек, който е ядосан, паникьосан или силно тревожен.

Вместо автоматично да се присъедините към емоцията, опитайте мислено да я определите:

„Той/тя е ядосан/а.“

„Тя/той е притеснена/притеснен.“

„Това е напрежението в този разговор.“

Самото назоваване на преживяването може да ви помогне да направите крачка назад, вместо веднага да реагирате.

Източник: Емоционално заразяване: Как да не поемате чуждото напрежение в разговори