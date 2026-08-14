Русия увеличава реактивните "Шахед": Вече са до две трети от някои атаки

Русия все по-често използва дронове с реактивни двигатели при атаките си срещу Украйна, което принуждава украинските сили за противовъздушна отбрана да се справят с предизвикателството на високоскоростните заплахи, които са по-трудни за прехватване. Полковник Юрий Ихнат, говорител на Украинските въздушни сили, разкри в изявление, споделено с Business Insider, че "дроновете с реактивни двигатели съставляват до две трети от всички използвани дронове" при някои руски атаки.

Оценката на Игнат изглежда е най-високата публично оповестена досега оценка за дела на дроновете с реактивни двигатели в руските бомбардировки.

По-ранни оценки, предоставени през последните месеци, посочваха тази цифра на до 20%, което вече представлява рязко увеличение спрямо миналата година, когато за дронове с реактивни двигатели се съобщаваше само рядко.

В началото на юни генерал Александър Сирски, бивш главнокомандващ на Украйна, заяви, че Русия планира да увеличи дела на дроновете с реактивни двигатели до 50%. „Това ни поставя пред нови предизвикателства, които изискват навременна реакция“, предупреди той тогава.

Русия редовно използва ударна дрона, наречена "Геран-2", за атаки срещу Украйна. Този самолет с пропелерно задвижване, създаден по образец на иранския Шахед-136, е натъпкан с експлозиви и може да лети със скорост от около 115 mph.

Русия е разработила няколко по-бързи варианта на ударния дрон „Геран“, задвижвани от мини турбореактивни двигатели.

"Геран-3" може да лети с крейсерска скорост над 200 mph, докато "Геран-4" достига 310 mph. Най-новият модел, "Геран-5", може да лети със скорост до около 375 mph. Той няма форма на делта-крило и по-скоро наподобява профила на крилата ракета.

Дроновете с реактивни двигатели пренасят експлозивни товари на разстояние от стотици мили, преди да поразят цел в Украйна.

Егор Черниев, заместник-председател на комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване към украинския парламент, заяви пред Business Insider, че Украйна е успяла да прихване над 90% от руските крилати ракети и дроновете "Геран-2".

Той посочи, че Русия е решила да разчита повече на своите дронове с реактивни двигатели и балистични ракети, които представляват далеч по-сериозна заплаха.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в четвъртък, че руски дрон с реактивен двигател е ударил пътнически влак в южния регион Одеса, като при последната атака са загинали най-малко двама души.

Русия разширява инфраструктурата на своите въздушни бази, за да подпомогне изстрелването на безпилотни летателни апарати с реактивни двигатели, които излитат по дълги релси и ускоряват до скорост на полет, преди двигателят да поеме управлението.

Украинската военноразведочна агенция ГУР съобщи през май, че Русия увеличава използването на безпилотни летателни апарати с реактивни двигатели в отговор на ефективността на украинските прехващащи безпилотни летателни апарати, като същевременно подобрява тяхната конструкция, за да ги направи по-маневрени.

Прехващащите безпилотни летателни апарати, които са евтини и унищожават целите си чрез сблъсък с тях или чрез експлозия в близост, първоначално бяха създадени, за да противодействат на по-бавните "Геран-2".

Въпреки това украинските компании в отбранителния сектор разработват нов клас по-бързи дрони-прехватчи, за да се справят с високоскоростните реактивни "Геран", които са по-трудни за сваляне от Киев.

Украинската фирма Skyfall съобщи на Business Insider, че новият ѝ дрон-прехватчик, P1-Sun JetKiller, вече е свалил повече от дузина реактивни заплахи до края на юли. Компанията заяви, че планира да започне масово производство този месец, като други разработчици следват подобен график.

Освен прехватчиците украинските сили разполагат и с мобилни единици за противовъздушна отбрана, системи за електронна война, изтребители и ракети за противодействие на руските дронове.

Увеличаването на броя на руските дронове с реактивни двигатели идва в момент, когато Украйна се бори с все по-тежки атаки с балистични ракети и изчерпани запаси от прехватчици, произведени в Запада.