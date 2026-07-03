4 зодии ще са най-амбициозни и мотивирани по време на транзита на Марс в Близнаци

Четири зодиакални знака може да се чувстват по-амбициозни и мотивирани от обикновено сега, докато Марс е в Близнаци до 11 август. Планетата на действието навлезе в този въздушен знак на 28 юни и енергията се промени значително.

Тези астрологични знаци ще прекарат лятото си, настройвайки се на бизнес вълна, а не на вълна почивка. С други думи, през следващия месец-два те ще разчистят всичко по пътя си, което им пречи да постигнат целите си.

А ето и кои са тези зодии, на които Марс в Близнаци ще влияе най-мотивиращо:

Близнаци

Времето за релакс свърши, Близнаци. С Марс във вашия знак, вие сте напът да бъдете ангажирани и заети. Тази планета ви дава мотивацията, от която се нуждаете, за да направите големи стъпки към целите си. Вие сте състезателни по природа и до 11 август няма да имате време или търпение да позволите на някого да ви се изпречи на пътя.

Честно казано, чувствате се малко отегчени, но Марс не толерира застой, особено когато е във вашия знак. Време е да се раздвижите. Имате големи мечти и възнамерявате да ги постигнете. Правете си почивки, когато е необходимо, защото сте склонни към прегаряне през този период.

Стрелец

Този приток на енергия на Марс е точно това, от което се нуждаете, Стрелци. Искате да свършите нещата, но бихте могли да използвате и малко тласък, за да започнете. Това е, което Марс в Близнаци осигурява отсега до 11 август. Тази огнена енергия е искрата, която ви кара да се изправите и да се задвижите.

Можете да бъдете малко лекомислени, но това работи във ваша полза в момента. Не е нужно да се ограничавате до един проект. Всъщност може да нямате друг избор, освен да вършите много задачи едновременно, ако искате да свършите всичко, за което мечтаете. Близнаци е вашият сестрински знак и с Марс тук, комуникацията ви е на ниво. Вие сте толкова убедителни и вълнението ви е заразно. Изглежда, че всеки, с когото влизате в контакт, иска да ви помогне да постигнете целите си.

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