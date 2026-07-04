Рецептата Dnes: Мариновани пилешки крилца

Пилешките крилца са любими за хапване на всички.

Съставки:

1 кг пилешки крилца

За маринатата:

2 супени лъжици зехтин

2 чаени лъжички или на вкус натрошени сушени люти чушки

4 стрити скилидки чесън

Сокът от 2 лайма

2 чаени лъжички пушен червен пипер

2 чаени лъжички риган

сол и черен пипер на вкус

Приготвяне:

Загрейте фурната до 220°C.

Смесете всички съставки за маринатата в голяма купа.

Поставете пилешките крилца в купата с маринатата, като ги обръщате, за да покриете всяко парче пилешко месо с нея.

Покрийте купата и мариновайте пилешкото месо за 1 час в хладилник, ако имате време.

Като алтернатива, просто продължете с рецептата.

Поставете всички пилешки крилца върху голяма тава за печене с незалепващо покритие.

Печете пилешките крилца за 20-30 минути, като ги обръщате веднъж на всеки 10-15 минути. Сервирайте с любими гарнитури.

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