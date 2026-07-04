Рецептата Dnes: Мариновани пилешки крилца

Пилешките крилца са любими за хапване на всички.
Съставки:
- 1 кг пилешки крилца
- За маринатата:
- 2 супени лъжици зехтин
- 2 чаени лъжички или на вкус натрошени сушени люти чушки
- 4 стрити скилидки чесън
- Сокът от 2 лайма
- 2 чаени лъжички пушен червен пипер
- 2 чаени лъжички риган
- сол и черен пипер на вкус
Приготвяне:
- Загрейте фурната до 220°C.
- Смесете всички съставки за маринатата в голяма купа.
- Поставете пилешките крилца в купата с маринатата, като ги обръщате, за да покриете всяко парче пилешко месо с нея.
- Покрийте купата и мариновайте пилешкото месо за 1 час в хладилник, ако имате време.
- Като алтернатива, просто продължете с рецептата.
- Поставете всички пилешки крилца върху голяма тава за печене с незалепващо покритие.
- Печете пилешките крилца за 20-30 минути, като ги обръщате веднъж на всеки 10-15 минути. Сервирайте с любими гарнитури.
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