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Рецептата Dnes: Мариновани пилешки крилца

Португалкска рецепта

04.07.2026 | 10:03 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Пилешките крилца са любими за хапване на всички.

Съставки:

  • 1 кг пилешки крилца 
  • За маринатата:
  • 2 супени лъжици зехтин
  • 2 чаени лъжички или на вкус натрошени сушени люти чушки 
  • 4 стрити скилидки чесън
  • Сокът от 2 лайма
  • 2 чаени лъжички пушен червен пипер
  • 2 чаени лъжички риган
  • сол и черен пипер на вкус

Приготвяне:

  • Загрейте фурната до 220°C. 
  • Смесете всички съставки за маринатата в голяма купа. 
  • Поставете пилешките крилца в купата с маринатата, като ги обръщате, за да покриете всяко парче пилешко месо с нея.
  • Покрийте купата и мариновайте пилешкото месо за 1 час в хладилник, ако имате време. 
  • Като алтернатива, просто продължете с рецептата.
  • Поставете всички пилешки крилца върху голяма тава за печене с незалепващо покритие.
  • Печете пилешките крилца за 20-30 минути, като ги обръщате веднъж на всеки 10-15 минути. Сервирайте с любими гарнитури. 

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