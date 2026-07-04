Майли Сайръс сe сдоби със своя кукла Барби

Светът на Барби среща Хана Монтана!

Две от най-емблематичните дами в световната детска култура вече играят в един отбор и това е сбъдната мечта не само за феновете, но и за самата Майли Сайръс.

Само месец, след като беше увековечена със звезда на Алеята на славата в Холивуд, звездата от „Хана Монтана“ се сдоби и с кукла Барби по свое подобие.

Според официалното описание от Mattel, куклата на Майли почита „трансформиращото звучене и културния отпечатък, които тя е оставила като музикант, актриса и застъпник на себеизразяването“.

33-годишната Сайръс нямаше търпение да получи своята играчка и изрази вълнението и въодушевлението си от крайния резултат в социалните мрежи. Тя сподели видео, на което показва реакцията си от първия път, в който вижда куклата в готов вариант.

„Обсебена съм от нея“, казва изпълнителката. „Обожавам я! Всичките детайли са толкова добре направени и са толкова важни. Всяко едно малко парченце от този дизайн е сбъдната мечта – от формата на обувките, до визията, коженото яке, колана, кичурите в косата, слънчевите очила“.

Цялата статия и снимки на куклата на Майли четете и вижте на Tialoto.bg