Какъв здравословен проблем измъчва Новак Джокович?

Новак Джокович проговори за здравословен проблем, с който се бори от много години.

По време на мача си от втория кръг на турнира в Синсинати – загубен с 2:6, 6:4, 6:4 от аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте – 39-годишният сърбин внезапно падна на колене и с ръце на земята, като поиска медицинско прекъсване по средата на втория сет.

Видеа, разпространени в социалните мрежи, показват как Джокович пада на колене и изглежда, че повръща в кърпа. След като сяда на пейката, той сваля тениската си и поставя лед на главата си, докато физиотерапевт и лекар му оказват помощ.

„Преди всичко поздравявам днешния си съперник“, заяви Джокович пред репортери след мача, цитиран от Forbes и ATP Tour. „Честно казано, мачът не беше приятен за мен. Така се почувствах. Не се случва за първи път, нито ще бъде за последен. Просто така стоят нещата“.

По време на турнира в Синсинати в събота, 15 август, тенисистите играха при екстремни горещини и висока влажност на въздуха в Охайо. Джокович обаче отбеляза, че метеорологичните условия не са проблемът.

„Дължи се на здравословен проблем, който имам“, каза той пред репортерите. „Боря се с него от много години. Създава ми сериозни затруднения, особено когато е много влажно и горещо“.

„Очаквах, че ще бъде влажно, но има и други фактори – като напрежение и всичко останало – които влошават нещата; точно това се случи“, продължи сърбинът.

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