Проф. Радулов: Социалните мрежи трябва да се наблюдават

Неонацистките идеологии привличат все повече млади хора у нас. Голяма група последователи на световната организация "Кръв и чест" бяха задържани в Пловдив, но само един остава в ареста.

"Радикални младежки групи и неонацистки младежки групи са различни. Едните се занимават с разпространение на нацистка идеология, а другите са радикализирани от някои проблеми в обществото", обясни експертът по национална сигурност проф. Николай Радулов в предаването "Денят ON AIR".

Неонацистки групи в България не се размножават така, както ни се струва, смята гостът.

"Просто шумът покрай случая, свързан с два други случая - с побой над непалци и убийство на човек, доведе до голямо обобщение, свързано с неонацистки знаци и клуб на неонацисти. Неонацизмът започна да се развива през 80-те години. Първата му проява беше терористичен акт в Болоня. След това с годините тези организации започнаха да получават по-граждански вид, движейки се към движение, след това към партии", коментира проф. Радулов.

По думите му трудно се доказват такива случаи, защото за да има пропаганда, не е достатъчно да има книга.

"Тази книга трябва със съответния коментар да я връчваш на хора, да ги караш да я четат, да посочваш отделни пасажи, или да проповядваш това, че сме свръххора. Има елементи, които са задължителни, за да се докаже пропаганда. Тази група, известна навремето на НСС, очевидно не е ималата такава дейност, за да остане непрекъснато в полезрението на специалните служби и МВР". "Пропуск бихме могли да търсим, ако тази организация наистина е постоянно съществувала и постоянно проявяваща се. Дори в този случай не мога да видя с какво се е проявила. Ще има затруднение пред тези, които работят по доказването. Трябва да намерят хора, които са били обработвани", заяви проф. Радулов пред Bulgaria ON AIR.

Според него има много неясноти, като това има ли връзка с други престъпления.

"В град като Пловдив радикализирани групи са тесен кръг от хора, които са едно общество, познаващи се един друг", посочи експертът.

Проф. Радулов напомни за споровете, свързани с идеята да се създаде т.нар. списък на педофилите.

"Трябва да се знаят тези хора в квартала какви са. Хора като Динко, който ловеше мигранти, съществуват само защото полицията не си върши работата след подадени сигнали. Педофили несъмнено има. Капаните са такива, че често в тях може да влезе наивник. Социалните мрежи трябва да се наблюдават", настоя още експертът по национална сигурност.