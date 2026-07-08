Мигли „стилето“ като на Зендая – топ тенденция за красотата това лято

Чували ли сте за мигли „стилето“?

Преди години тънките, ясно разделени мигли бяха емблематичен почерк на модната икона Туиги. Днес същата естетика се завръща с модерна интерпретация, а една от звездите, които отново я превърнаха в тенденция, е Зендая.

По време на световната премиера на „Одисея“ в Лондон актрисата впечатли не само с впечатляващата си визия, но и с необичаен детайл в грима си – така наречените мигли „стилето“, които се превръщат в една от най-обсъжданите тенденции в света на красотата.

Докато всички погледи първоначално бяха насочени към ефектната рокля на актрисата на Schiaparelli Couture, представена едва часове по-рано на модния подиум, именно гримът на Зендая успя да предизвика истински интерес.

Вместо класически плътни изкуствени мигли или драматичен обем със спирала, актрисата заложи на изключително фини, разделени на малки снопчета мигли, които оформят характерния „стилето“ ефект – графичен, лек и изключително елегантен.

Зендая, премиера „Одисея“. Снимка: Getty Images

Интересното е, че това далеч не е първият път, в който Зендая избира подобна визия. През последните години тя неведнъж е експериментирала с този тип грим, превръщайки миглите „стилето“ в своеобразен личен почерк. Именно тази последователност показва, че при актрисата красотата никога не е случайна, а внимателно изградена част от нейния стил.

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