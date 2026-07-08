В службите предстои ренесанс, за да работят както трябва

ДАНС отново е във фокуса на политическото напрежение.

След като Министерският съвет предложи Пламен Тончев да се върне начело на агенцията, днес Народното събрание прие правилата за избора му, но не без скандал – опозицията оспори както скоростта на процедурата, така и факта, че тя беше разгледана от Комисията по вътрешна сигурност, а не от парламентарната комисия за контрол над службите.

"Оглавяването на тази служба няма да бъде толкова лесно и би трябвало да бъде направен по най-добрия за службата начин. Изборът на Тончев не е случаен, още по-малко начинът, по който беше махнат от там. Той е човек с опит и визия за бъдещето на службата и може би именно характерът му му попречи да се задържи повече време", заяви експертът по национална сигурност ген. Румен Ралчев в "Денят ON AIR".

Според него е плашещо, че се появяват различни типове информация и сигнали, което показва, че ако няма манипулиране на данните, то има разминаване между професионализъм и разбиране за анализ на информацията.

"Не твърдя, че има манипулация на данните, защото това е нещо страшно. Има как да се провери дали информацията е манипулирана, следите остават. Въпросът е защо трябва да се ангажират хора с нещо, което става с 3 копчета. Има за какво да се замисли министърът", допълни гостът на Bulgaria ON AIR.

Трябва да се променят хората, които са допуснали пропуските, категоричен е ген. Ралчев.

По думите му в службите предстои ренесанс по отношение на това да се освободят хората от зависимости и да работят както трябва.

"Недоглеждането и несвършването на работата показва, че този човек или група не са за там и може да има натрупани грешки, които се оказват фатални за живота, здравето и авторитета на дадени хора", коментира гостът.

"Министърът работи по план, който счита, че е точният. Ще има разместване и ще има уволнения, но няма да стане изведнъж. Не завиждам на държавните служители, особено в службите, защото са обекти на политически натиск от всички нива. Трудно човек може да устои. Те са живи хора, изплащат апартаменти, гледат деца", изтъкна ген. Ралчев.