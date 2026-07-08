Вече е сигурно: Тейлър Суифт и Блейк Лайвли никога повече няма да са приятелки

С приятелството между Тейлър Суифт и Блейк Лайвли е свършено завинаги. 36-годишната певица и 38-годишната актриса бяха много добри приятелки близо десетилетие - от 2015 г. Но към края на 2024 г. отношенята им започнаха да охладняват.

На 3-и юли Тейлър и Травис Келси сключиха брак, но Блейк и съпругът ѝ Райън Рейнолдс не бяха сред гостите. И явно актрисата от "Клюкарката" е много ядосана заради това.

Сега източник твърди, че това показва, че с приятелството е свършено.

"Тейлър е на различно място сега и тя просто иска да бъде сред хора, на които вярва и които ѝ носят мир. Срамота е, защото тя и Блейк бяха наистина близки, но тя не мисли, че това е нещо, което ще бъде поправено. Що се отнася до Тейлър, с тяхното приятелство е приключено", обясни източник на "Page Six".

Първоначално изпълнителката е смятала, че двете могат да поправят отношенията си. Но се оказало, че не е така. И тя не искала енергия като на Лайвли на сватбата си.

"До времето, в което Тейлър взимаше решения за сватбата и кого искаше там, тя осъзна, че тя просто не иска този вид енергия около нещо толкова важно и това наистина беше повратен момент за нея", сподели още източникът.

Друг източник казва, че Блейк Лайвли е ядосана.

За реакцията на Блейк четете в teenproblem.net