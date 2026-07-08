Според зодията: Как ще се подобри животът ви с транзита на Венера в Дева

Животът ще се подобри много за всеки зодиакален знак след 9 юли, когато Венера навлезе в знака Дева.

Това е мощна енергийна промяна, тъй като планетата на любовта, романтиката, красотата, лукса, богатството, креативността, комфорта, взаимоотношенията, брака и финансовото изобилие се среща с практичността, организацията, здравето, дисциплината и съвършенството, представлявани от Девата.

За разлика от Венера в огнения Лъв, която насърчава грандиозни романтични жестове и драматични изрази, Венера в Дева се фокусира върху лоялността, ангажираността, смислените разговори, обмислените действия и дългосрочната стабилност.

Този транзит насърчава всеки да подобри взаимоотношенията си чрез честност, да укрепи финансите чрез интелигентно планиране и да постигне кариерен успех чрез постоянни усилия, а не чрез преки пътища.

А ето и как този транзит ще се отрази на вашата зодия:

Овен

След 9 юли ще се гмурнете с главата напред в нови начинания. Венера минава в Дева, което ще направи връзките ви с колегите много по-приятни.

Разгледайте графика си и вижте къде трябва да бъде коригиран. Може би се опитвате да правите твърде много неща едновременно. Това е време за възстановяване и подготовка за започване на новото ви житейско пътуване.

Телец

Енергията от средата на тази седмица ви кара да си спомняте за минали романтични връзки. Сега, когато Венера е в Дева, можете да осмислите неща, които са ви обърквали преди. Има място за растеж и самоусъвършенстване.

Ако сте необвързани, възползвайте се от тази възможност да се потопите по-дълбоко и да разберете какво търсите в партньор в бъдеще. Ако сте във връзка, отношенията с партньора ви може да се почувстват по-силни в този момент.

Близнаци

За вас, Близнаци, темата тази седмица е намирането на стабилност и заземяване. Сега, когато Венера е в Дева, планирането е едновременно възможно и препоръчително. С ретрограден Меркурий можете да развиете ценни прозрения, стига да забавите темпото и да не бързате.

Не бързайте в този момент, защото лесно можете да правите грешки. Съсредоточете се върху препрочитането и редактирането. Оценете внимателно работата, която вършите, преди да я изпратите.

Рак

Дайте приоритет на близките си приятелства тази седмица, Рак, тъй като те едновременно ви вдъхновяват и ви утешават. Сега, когато Венера е в нов знак, вие научавате кои са истинските ви приятели и към кого нямате нужното търпение.

Ако сте загубили от поглед целите си, това е време, в което сте мотивирани да продължите напред. Сега, когато и Меркурий е ретрограден, може да видите хора от миналото да се появяват отново. Ако сте имали съжаления и бихте искали да се помирите, Венера в Дева го прави възможно.

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