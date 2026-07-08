Тенденции при парфюмите за лято 2026

Лятото настъпи преди малко повече от 2 седмици. И новите тенденции започнаха да превземат света на модата и красотата. Има една ключова част от приготвянето за излизане за всяка дама - слагането на парфюм. Преди се смяташе, че ароматът се избира основно според вкуса и повода. Но сега и при парфюмите има доста тенденции. Ето кои са хитовите миризми за лято 2026, според "Teen Vogue".

Млечни парфюми

Любими на мнозина. Те са деликатни, балансират между лека, фина сладост и аромат, подобен на този на кожата. Така млечните парфюми се превърнаха в задължителни и предпочитани за много хора в последните години. Едновременно интересни, но и ненатрапчиви. Леко сладникави, но и меки, нежни.

Плажни солени парфюми

Е, все пак сега е лято, време за ваканции и море, така че е нормално това да влияе на тенденциите при ароматите. Няма да сбъркате с парфюм, вдъхновев от плажа. Но вместо на тропическите плодове, залагайте на парфюми със солена миризма - като ароматът на морето, ароматът на плажа и пясъка, на морския въздух. Интересни са.

Сочни плодове и цветя

Ако пък солените миризми не са по вашия вкус и си падате повече по сладките, това е предложението за вас. Плодовите парфюми традиционно се завръщат всяко лято и сега са топ тенденция. Флоралните също са популярни. Говорим за наистина сочни плодови парфюми, които излъчват оптимизъм, напомнят за детството. И които се съчетават с флорални нотки. Те са весели, младежки, сладникавата им миризма винаги изпъква. Хит са кайсия, праскова, круша, роза, жасмин и др.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net