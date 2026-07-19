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Рецепта за бърза туршия с краставички и копър

Класическа рецепта за зимнина

19.07.2026 | 20:15 ч. 0
Снимка: iStock

Снимка: iStock

Това е класическа туршия, която е готова за консумация само след 3-4 дни.

Продукти:

  • 2 кг малки краставички (за предпочитане корнишони)
  • 1 връзка копър (пресен или сух)
  • 1 глава чесън
  • *За саламурата: 1 л вода
  • 30 г сол (за предпочитане каменна)
  • 250 мл оцет (6%)
  • 1 с.л. захар
  • зърна черен пипер
  • дафинов лист

Начин на приготвяне:

  • Измийте добре краставичките и отстранете дръжките.
  • В стерилизирани буркани (загрейте ги на фурна или с пара) наредете на пластове краставички, чесън (по желание нарязан на парчета) и копър.
  • Сварете водата със солта и оцета, като добавите подправките (захар, пипер и дафинов лист) и оставете саламурата да къкри 2-3 минути.
  • Залейте бурканите до гърлото, затворете плътно с капачки, обърнете ги с дъното нагоре и ги завийте с одеяло до изстиване.

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