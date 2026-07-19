Рецепта за бърза туршия с краставички и копър

Това е класическа туршия, която е готова за консумация само след 3-4 дни.
Продукти:
- 2 кг малки краставички (за предпочитане корнишони)
- 1 връзка копър (пресен или сух)
- 1 глава чесън
- *За саламурата: 1 л вода
- 30 г сол (за предпочитане каменна)
- 250 мл оцет (6%)
- 1 с.л. захар
- зърна черен пипер
- дафинов лист
Начин на приготвяне:
- Измийте добре краставичките и отстранете дръжките.
- В стерилизирани буркани (загрейте ги на фурна или с пара) наредете на пластове краставички, чесън (по желание нарязан на парчета) и копър.
- Сварете водата със солта и оцета, като добавите подправките (захар, пипер и дафинов лист) и оставете саламурата да къкри 2-3 минути.
- Залейте бурканите до гърлото, затворете плътно с капачки, обърнете ги с дъното нагоре и ги завийте с одеяло до изстиване.
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