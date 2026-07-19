Рецепта за бърза туршия с краставички и копър

Това е класическа туршия, която е готова за консумация само след 3-4 дни.

Продукти:

2 кг малки краставички (за предпочитане корнишони)

1 връзка копър (пресен или сух)

1 глава чесън

*За саламурата: 1 л вода

30 г сол (за предпочитане каменна)

250 мл оцет (6%)

1 с.л. захар

зърна черен пипер

дафинов лист

Начин на приготвяне:

Измийте добре краставичките и отстранете дръжките.

В стерилизирани буркани (загрейте ги на фурна или с пара) наредете на пластове краставички, чесън (по желание нарязан на парчета) и копър.

Сварете водата със солта и оцета, като добавите подправките (захар, пипер и дафинов лист) и оставете саламурата да къкри 2-3 минути.

Залейте бурканите до гърлото, затворете плътно с капачки, обърнете ги с дъното нагоре и ги завийте с одеяло до изстиване.

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