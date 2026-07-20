Слънчево начало на деня, мощни бури следобед

Денят в понеделник ще започне предимно със слънчево време в почти цялата страна. Още преди обяд над Западна България ще започне бързо развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, която следобед ще обхване и централните, и източните райони.

Къде и кога започват валежите

На много места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици, а на места бурите ще бъдат силни. Атмосферните условия ще благоприятстват образуването на градушки, като най-голяма е вероятността в района на Централния Балкан, а привечер и над Западна България.

Вятърът постепенно ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб, а в Дунавската равнина – до умерен. Именно със северозападния пренос ще започне и постепенното понижение на температурите.

Максималните температури ще бъдат между 33° и 36°, като най-високите ще се измерват в Южна България и крайните югоизточни райони.

В София буря следобед

За столицата се очаква предимно слънчево начало на деня. Още около обяд облаците ще започнат бързо да се увеличават, а през следобедните часове има голяма вероятност за краткотрайни, но интензивни превалявания, гръмотевични бури и временно усилване на вятъра. Не е изключена градушка на места. Максималната температура в София ще достигне около 31°C, след което с преминаването на бурите ще стане осезаемо по-хладно.

В планините много слънце до обяд

В планинските райони денят също ще започне с много слънце, но още преди обяд над масивите в Западна България ще започне интензивно развитие на купесто-дъждовна облачност. Следобед гръмотевичните бури ще обхванат и планините в Източна България.

Очакват се краткотрайни, но временно интензивни валежи, гръмотевици и условия за градушки. На отделни места бурите могат да бъдат силни. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27°, а на 2000 метра – около 20°.

По Черноморието идеално за плаж

По Черноморието ще преобладава слънчево време през по-голямата част от деня. Следобед, главно по северното крайбрежие, ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми.

Ще духа слаб до умерен бриз. Максималните температури ще бъдат между 30° и 33°, температурата на морската вода ще остане приятна – 25–26°C, а вълнението на морето ще бъде 2–3 бала, което ще създава добри условия за плаж в часовете преди развитието на следобедната облачност.