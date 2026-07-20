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Радев назначи активистка на ИТН за шеф в НКЖИ

За назначението на Златомира Мострова не бе съобщено от ведомството

20.07.2026 | 13:21 ч. 8
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Адвокат Златомира Мострова, три пъти участвала във властта като депутат от изпадналата от Народното събрание партия "Има такъв народ" (ИТН), е назначена в Съвета на директорите на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). 

Със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев за генерален директор на НКЖИ е назначен инж. Красимир Шопов. 
Вестник "Сега" обръща внимание, че за назначението на Мострова не е съобщено от ведомството. Заповедта на Пеев за назначаването на Шопов и Мострова е от 16 юли. 

Промените в борда на важното жп предприятие още са в процес на вписване в Търговския регистър.

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Изданието припомня, че Велислава Петрова-Чамова, с ресор външна политика, и Пламен Абровски, отговарящ за агросектора, са "открития" на Слави Трифонов.

Наскоро други виден бивш представител на ИТН - Ива Митева, бе номинирана за зам.-министър на транспорта. 
Камелия Нейкова, председател на ЦИК от 2021 до 2026 г. от квотата на ИТН, стана главен секретар на Министерския съвет на Румен Радев. 

Николета Кузманова, депутат и зам.-председател на 51-вото Народно събрание от "ИТН, вече е шеф на кабинета на настоящата председателка на НС Михаела Доцова.

Златомира Мострова е от Сливен, завършила е право. Била е депутат в 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание. Има участия във фирми с разнообразни дейности. Според Търговския регистър тя и в момента е член на съвета на директорите на бургаското дружество "Водоснабдяване и канализация", дъщерно на държавния Български ВиК холдинг.  Освен това е съдружник в "Проект Консулт" ООД - фирма в ликвидация. През годините е държала дялове в "Браво пропърти груп", "Съншайн стар", "Бургаска образователна компания".

Във фейсбук още може да се види видео от предизборната ѝ кампания, на което тя подарява на тогавашния президент и сегашен министър-председател Румен Радев албум с патриотични песни на лидера си Слави Трифонов.
По-късно обаче била напуснала ИТН.

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Тагове:

Златомира Мострова Радев назначи кадър ИТН НКЖИ
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