4 зодиакални знакa откриват важна истина до 12 декември

Ретроградният Нептун започна на 7 юли и ще продължи до 12 декември 2026 г. Тази енергия разтърсва четири зодиакални знака и разкрива важна истина, която е била скрита твърде дълго.

Нептун ще разкрие лъжи и тайни, които са били крити от вас... в продължение на месеци. Тази истина може да не е лесна за чуване, но е във ваша полза. Ако приемете това, което научавате, този транзит може да ви помогне значително да подобрите живота си.

Най-засегнати от ретроградния Нептун ще бъдат 4-те кардинални знака в зодиака – Рак, Овен, Козирог и Везни.

Овен

Във вашия случай, Овен, изглежда, че сте лъгали себе си. Отсега до 12 декември, когато ретроградният Нептун приключва, трябва да бъдете по-честни. Може да бъдете шокирани от това, което научавате чрез малко честна саморефлексия.

Напът сте да откриете целия скрит потенциал, който имате и буквално да го хвърлите във вселената. Разкривате таланта си. Това ще ви направи по-уверени в житейския ви път, като ще жънете плодовете на труда си след девет години, когато Юпитер ще премине във вашия знак. Междувременно, прегърнете своята креативност и автентичност.

Козирог

За добро или лошо, вие научавате важна истина между сега и 12 декември 2026 г. Ретроградният Нептун ви показва, че сте пропуснали възможност, Козирог. Това не е предназначено да ви накара да се чувствате жертва или разочаровани, а да ви хвърли на висока предавка. Не искате да пропускате нищо друго повече в живота си, нали?.

Тази енергия е насочена към домашния ви живот и може да искате да се впуснете в предекорация или да започнете да планирате преместване или покупка на нов дом. Нещо повече, финансова възможност се появява от нищото, за да ви помогне. Внимавайте обаче на кого се доверявате. Може също така да видите къде членове на семейството ви лъжат и къде трябва да ги поправите.

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