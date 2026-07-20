Анди Бърнам отива на “Даунинг стрийт“ 10 с обещания за промяна и тежки изпитания

Днес Анди Бърнам ще стане новият министър-председател на Обединеното кралство, а рокадата на “Даунинг стрийт“ 10 е основна тема в британската преса.

The Guardian отбелязва, че докато лидерът на лейбъристите посещава краля днес, за да приеме поста и да започне с назначенията на кабинета още следобеда, той ще каже, че “Великобритания трябва да е честна относно предизвикателствата“.

В първото си обръщение на "Даунинг стрийт" Бърнам ще се стреми да внесе оптимистична, но и реалистична нотка относно проблемите, пред които е изправена Великобритания и с които трябва да се справи. Очаква се той да каже, че страната е изправена пред момент за “размисъл и решение“, след като преди това говори, че е готов да изразходва политически капитал за решаване на основни проблеми като социалните грижи, които ще изискват допълнително финансиране.

Вероятно новият премиер ще предприеме стъпки за намаляване на битовите сметки и да отвори вратата за повече сондажи за нефт и газ в Северно море въпреки негативната реакция на екоактивисти и депутати, отбелязва изданието.

The Financial Times обръща внимание на очакваното през “решаващите първи 100 дни“ от управлението на Бърнам, който ю’обещава големи промени, но ще се сблъска с много изпитания през първите си месеци на “Даунинг стрийт“: от войните в Украйна и Иран до регулирането на изкуствения интелект и имиграционната реформа. Бърнам се стреми да представи администрацията си като радикална и готова да пренастрои държавата и да отмени "десетилетията на неолиберализъм“.

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“Първите 100 дни са от решаващо значение за определянето на курса на правителството по отношение на неговите приоритети и политически дневен ред за целия апарат на управление. Това е от решаващо значение и за създаването на добро впечатление в съзнанието на избирателите. Погрешните стъпки рискуват да създадат възприятие, което може да бъде трудно за промяна“, коментира пред FT Уил Дженингс - професор по политология и публична политика в Университета в Саутхемптън.

Какво обеща Бърнам?

Бившият кмет на Манчестър обеща да направи политиката “по-малко токсична“, да подобри жизнения стандарт в цялата страна и „да върне надеждата, която на всички ни липсваше“, отбелязва в. The Independent, като отбелязва, че в най-скоро време критиците и поддръжниците на новия премиер ще започнат да настояват той да представи подробности как ще изпълни обещанията си.

“По принцип би се получило единствено ако успее да генерира значителен икономически растеж, защото липсата на растеж е това, което наистина спъва страната“, отбелязва пред изданието базираният в Манчестър журналист Джош Херман, който е следил дълги години кариерата на Бърнам. Вниманието бързо ще се насочи към това кого Бърнам ще назначи в кабинета си. Очаква се той да направи промени в екипа на Стармър, особено по отношение на най-значимите постове на финансов, вътрешен и външен министър.

Помощта за разходите за живот е “първа стъпка“ за Анди Бърнам на номер 10, отбелязва в. The Times. Изданието отбелязва, че новият премиер иска да докаже, че е “възможно нещата да се направят по различен начин“ и че ще предложи на народа “осезаеми подобрения“ - първа стъпка в десетгодишен план за преструктуриране на британската икономика.

Според Daily Express едно от основните предизвикателства пред Бърнам ще бъде намирането на допълнителни 4,7 млрд. лири за отбрана в първия му бюджет. Според изданието “тази зейнала дупка беше прощален подарък от оттеглилия се от премиерския пост Киър Стармър, който наскоро обяви дълго отлагания План за инвестиции в отбраната, без да е изяснил напълно как ще бъде финансиран“. Консерваторите описаха плана като “отрова със забавено действие“ за Бърнам, докато според приближените на Бърнам сред лейбъристите това е “заложена мина“.

Таблоидът Daily mail отбелязва, че бившият кмет на Манчестър ще дава обещания, докато ще се опитва да не обръща внимание на призивите да свика парламентарни избори. “Сега „Кралят на Севера“ трябва да се бори за спечелването на гласоподавателите по цялата страна“, посочва изданието, което отбелязва, че той е популярен единствено в Манчестър, докато жителите на южните части на страната не смятат, че Бърнам ще говори от тяхно име.