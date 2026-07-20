С пари за култура: Купували маркови дрехи, чанти и бельо

Огласеният одит на Сметната палата върху дейността и разходването на средства от Национален фонд "Култура" разкри редица съществени нарушения, административни пропуски и неоправдани разходи при управлението на общ бюджет от 66,5 милиона лева.

Одиторите констатират, че при класирането и одобряването на творчески проекти кандидатстващите са оценявани предимно по формални административни показатели, а не по тяхната действителна художествена и културна стойност. При проверка на десетки договори за финансиране по конкурсните програми са открити съществени разминавания с изискванията на нормативната уредба, като за част от отпуснатите суми липсват подробни списъци с крайните получатели.

В доклада са посочени редица нецелесъобразни разходи, сред които хиляди левове, изплатени за така нареченото работно облекло в нарушение на трудовото законодателство. За тази цел са осребрявани фактури за артикули като маркови дрехи, чанти, бельо, колани и туристически обувки, включително суми, изплатени директно на изпълнителния директор на фонда.

Установени са още хиляди левове, изразходвани за едногодишни карти за градски транспорт, както и сериозен преразход, свързан най-вече с извънтрудови правоотношения.

Констатациите сочат за пропуски във вътрешните правила, ограничаване на конкуренцията при процедури за обществени поръчки и слаб мениджмънт на риска.

Сметната палата е отправила официални препоръки към ръководството на фонда за отстраняване на откритите нередности и затягане на финансовата дисциплина, като крайният срок за изпълнение на дадените предписания е 30 октомври.