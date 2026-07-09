Мутафчиев за бюджета: Необходимо ли е пак да излизаме пред МС на протести

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев обсъдиха възможностите за развитие на националната програма "Мелпомена", която подкрепя професионалната реализация на работещите в театрите.

"Програма "Мелпомена" е много интересна. Създадена е още от Стефан Данаил в помощ на българския театър. Програма за временна заетост към социалното министерство, по нея работят 290 професионалиста, основно са актьори", каза Мутафчиев в "България сутрин".

Той благодари на министър Наталия Ефремова за проведената среща и за това, че тя осъзнава колко значима е програмата.

"Няма риск програмата да бъде прекъсната. Предстои да бъде преподписана и да продължи да работи", увери Мутафчиев пред Bulgaria ON AIR.

"Настояваме бюджетът да бъде преразгледан в зависимост от необходимостите на сектора, а не от гледната точка на финансовия министър, на когото му е казано "Режи". Разбирам, че държавата в момента няма средства. През 2024 г. с протести си издействахме 90 млн. повече. Необходимо ли е пак да излизаме пред Министерския съвет", заяви гостът.

Мутафчиев изтъкна, че инфлацията е различна, цените на живота и необходимостите на хората също са различни.

"Не може колегите от сектора да работят за минимална заплата, това е унизително. Културата не е разход, а е инвестиция в бъдещето", настоя той.

Позицията им е изпратена до комисията по култура с надеждата да бъдат отпуснати повече средства.

"Фонд "Култура" е намален два пъти и това обрича целия независим сектор на печал. Орязани са средствата за култура и за регионите. Според управляващите, които и да са те, ако културата спре да функционира, това няма да блокира държавата", каза още Мутафчиев.

Председателят на Съюза на артистите обърна внимание, че така не се спестява, а сметката става по-дебела.

"Култура не се прави само в София. В един момент населението ще изкрещи: "Искаме да сме интелигентни и възпитани хора". Откакто се занимавам с обществена дейност, познавам добре процесите, нито един политик не е излязъл с ясна позиция какво означава "стратегия за култура" след 10-20 години. Четири години изчезват адски бързо", изтъкна Мутафчиев.

С Евтим Милошев имаме добър диалог, но в момента в цялата администрация в министерствата положението е "гасене на пожари", поясни той.

Актьорът бе категоричен, че най-малкото, което могат да направят, е да протестират пред МС.

"Правителството не иска да се стига до протести, най-вероятно министър Милошев ще трябва отново да защитава повишение на бюджета за култура. Проблемът не е в цифрите, а да се видят реалните необходимости на сектора. 30 млн. евро да кажем, че е достатъчно, но докога?!", посочи още Мутафчиев.