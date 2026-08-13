От Ибиса до Лозенец: Pomboklap с първо участие на морето ни

Испанският DJ и продуцент Pomboklap ще гостува за първи път в Hacienda Beach в Лозенец. Резидентът на Sacro by MËSTIZA и A&R на Sacro Music пристига на Южното Черноморие за участие в една от специалните музикални вечери в програмата на клуба.
Зад артистичния псевдоним Pomboklap стои Хорхе Хуан Помбо Лоренсо - испански DJ и продуцент, чиято кариера преминава през Мадрид, Ибиса и клубни сцени на три континента.
Роден през 1993 г. в музикално семейство, той израства сред инструменти и музика. Баща му е саксофонист и флейтист, а майка му - вокалистка. Pomboklap започва да миксира на винил още на 14 години, като първоначално се насочва към soul, funk и disco. На 17 вече работи професионално като DJ.
Важен момент в развитието му идва с Ибиса. От 2014 г. той прекарва всяко лято на острова и постепенно се утвърждава като част от местната клубна сцена. През годините е заставал зад пулта на Pacha, Blue Marlin, Bora Bora, Beach House, Sankeys, Las Dalias, Cova Santa и Hï Ibiza.
Сред ключовите му професионални партньорства е това със Sacro by MËSTIZA. Pomboklap става международен резидент на събитията, а в Sacro Music работи и като A&R - роля, свързана с откриването, подбора и развитието на нова музика и артисти.
Като продуцент има издания за международни лейбъли като Go Deeva Records, Hurry Up Slowly, Wired, Pipe & Pochet, Redolent Music, Afrodisia Music и Tortuga Tribes. Работил е по оригинални продукции и ремикси с MËSTIZA, Aaron Sevilla, Kintar, Adassiya и Alex Twin.
Музиката му е натрупала над 1 милион стрийма в Spotify, повече от 500 000 слушания в SoundCloud и над 45 000 разпознавания в Shazam. Pomboklap е достигал до №36 в световната Afro-House класация на Beatport и до №11 в Afro/Latin/Brazilian класацията на Traxsource.
Кариерата му включва участия в KOKO в Лондон, Armani/Privé в Милано и Vagalume в Тулум, както и изяви в Париж, Мексико, ОАЕ, Катар и Индия. Негови сетове са представяни от Ephimera Tulum, Stereo Productions, Ibiza Global Radio и Ibiza Sonica Radio.
През 2018 г. Pomboklap получава и номинация за Best Spanish Deep House Artist на Vicious Music Awards.
Музикалният му стил съчетава влияния от soul, funk и disco с house и съвременна електронна музика - звук, който той развива повече от десетилетие и който е силно повлиян от клубната култура на Ибиса.
Тази събота Pomboklap ще пренесе този почерк и в Hacienda Beach в Лозенец, където ще направи първото си участие.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.