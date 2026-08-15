Цветовете лак за нокти, които са голям хит това лято

Лятото на 2026 година е в своя разгар и определено минава вълнуващо. Виждаме, че през него се появиха безброй модни трендове, както и такива в света на красотата. А при маникюрите има най-голямо разнообразие. Дори да предпочитате нещо семпло, и за вас има вариант. Има няколко цвята лак за нокти, които са абсолютен хит през този сезон. Вижте кои са те, според британския "Cosmopolitan".

Доматено червено

Едва ли сте изненадани. Червеното е един от хитовите цветове за дрехи и аксесоари през сезона, важи и за маникюри и педикюри. Особено един негов нюанс - доматеното червено. Все пак, доматите са сред символите на лятото, редовно присъстват на трапезата и така сте в тон със сезона. Доматеното червено е наситено, ярко, но и светло, с леки оранжеви оттенъци и стои много свежо сега. Прави ви атрактивни. С него сте във флирт настроение.

Тюркоаз

Синьото във всякакви нюанси пък е абсолютен хит за цялата 2026 година. През лятото сините багри също са актуални - с тях сте в тон с морето, ясното небе и т.н. Специално през сезона най-хитово е тюркоазеното. Това е интересна смесица между синьо и зелено, но все пак синьото преобладава. Имитира цвета на морето, на кристалната вода, на басейните и веднага напомня за ваканции, лято, морски бриз. Стои изключително свежо, сладко, прави ви лъчезарни и мечтателки.

Малиново розово

Още един доста любопитен нюанс. Ако доматеното червено не е за вас, може да заложите на това. Малините са типичен летен плод и така също сте в тон със сезона и настроението. А какво представлява цвета? Представете си цвета на плода и вече е ясно. Говорим за по-тъмно и наситено розово, богато, с леки червеникави оттенъци. Дълбок, но и жив, забавен цвят. С него сте в лятно настроене, изглеждате весели, сладки, жизнерадостни.

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