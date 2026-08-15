Тревожите ли се за това какво хората ще си помислят за вас, ако споделите мнението си, ако откажете ангажимент, с който не желаете да се ангажирате, ако бъдете себе си? Човек често може да се тревожи за разни неща. Сред тях са това какво хората ще си кажат, както мислят за нас.

Тревога, от която моментално трябва да се отървем.

Вижте още 10 неща, за които е добре да спрете да се тревожите.

1. Неизбежните неприятности в ежедневието

Знаете ли, че 99% от нещата, които ви тревожат днес, няма да имат никакво значение след месец. Рано или късно ще се убедите в това. Затова направете най-доброто, на което сте способни. Оставете дреболиите да си отидат, запазете позитивната си нагласа и продължете напред.

2. Малките провали, заради които се чувствате зле

Когато си поставяте цели и поемате премерени рискове, постепенно разбирате, че в живота има моменти, в които успявате, и моменти, в които се проваляте. И двете са еднакво важни в дългосрочен план. Понякога научаваме правилния път именно докато вървим по него.

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3. Как всичко би могло или „трябвало“ да бъде перфектно

Да разберете разликата между здравословното желание да се развивате и перфекционизма е от ключово значение, ако искате да се освободите от нереалистичните представи и да започнете истински да живеете.

Перфекционизмът не само създава ненужен стрес и тревожност заради повърхностната нужда винаги да „правите всичко правилно“. Той всъщност може да ви попречи да свършите нещо наистина ценно.

Източник: 10 неща, за които да спрете да се тревожите