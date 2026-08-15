Тръмп: След като победим Иран, ще обявя Ормузкия проток за територия на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще ударят Иран "здраво" икономически, а по-късно повиши още повече градуса на реториката, като обяви, че след победа над Техеран ще превърне Ормузкия проток в "територия на САЩ", предадоха Reuters и AFP.

"Малко след като победим Иран... ще обявя Ормузкия проток за територия на САЩ", каза Тръмп с лека усмивка по време на митинг в Гардън Сити, близо до Ню Йорк.

Изказването е поредната ескалация в реториката на американския президент около стратегически важния воден път, през който преминава значителен дял от глобалните доставки на петрол. AFP отбелязва, че тонът на Тръмп е оставил впечатлението, че той се шегува.

Малко по-рано президентът предупреди в интервю за Fox News, че Вашингтон ще засили икономическия натиск върху Техеран.

"САЩ ще ударят здраво Иран икономически", заяви Тръмп на фона на неуспешните опити на Вашингтон и Техеран да постигнат споразумение близо шест месеца след началото на войната.

Предупреждението му идва ден след като американският министър на финансите Скот Бесънт обяви, че още следващата седмица САЩ ще предприемат срещу Иран "невиждани досега" мерки по отношение на икономическата изолация на страната, пише БТА.