Жулиен Риков преди SENSHI: Всичко е здрава работа в залата

Международната бойна галавечер SENSHI 33 Grand Prix ще се проведе на 5 септември от 19:30 часа на плажа в к.к. Св. св. Константин и Елена, Варна.

На ринга в супер битка до 75 кг ще се качи кикбокс сензацията Жулиен Риков.

"Предстои поредното предизвикателството, подготвям се тежко. Тренирам всеки ден по два пъти. Познат ми е противникът, виждал съм го как се бие. Най-силната му страна е боксът. Съперникът е испанец", сподели младият боец за "България сутрин".

Стратегията му за победа на ринга е разнообразна. Старае се да бъде спокоен и да контролира адреналина.

"Ръстът, дистанцията и техниката ми са най-ключови. Не ме бърка кой какво мисли за мен, аз знам на какво съм способен. Харесва ми да съм подценяван, действа като мотивация за мен, дава ми повече сила", каза още Риков за Bulgaria ON AIR.

Боецът обърна внимание, че физическата и психическата подготовка вървят ръка за ръка - "няма как само с едното да продължаваш напред".

След голямата награда от предходното издание на SENSHI той се чувства по-уверен в себе си и във възможностите си.

"Моят треньор и моят баща винаги са до мен, от тях се уча всеки ден. Може да не съм съгласен с нещо, но със сигурност ми го казват за добро и се старая да ги слушам. 100 процента е вярно, щом те го казват. Винаги се прави анализ на мача", посочи Риков.

"Нямам ритуали, не вярвам в късмета. Всичко е здрава работа в залата. Старая се да съм активен, да не почивам твърде много време. В момента съм в най-добрата си форма и не искам да я губя", подчерта боецът.