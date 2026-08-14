Помните ли момченцето от сензацията “Baby Shark”? Сега е K-pop звезда

Момчето от видеото към "Baby Shark" прави своя K-pop дебют 10 години след появата си в клипа.

Пак Гон-рън е едва на 6 години, когато участва във видеото към незабравимо заразителната песен, която днес е най-гледаният клип в историята на YouTube с над 17 млрд. гледания и продължава да трупа още.

В двуминутното видео 6-годишният Гон-рън и момиче пеят и танцуват под повтарящия се текст, докато разказват историята на семейство акули - бебе, мама, татко, баба и дядо.

Днес 17-годишният Гон-рън продължава музикалния си път с The Pinkfong Company, създателите на "Baby Shark", и ще записва музика под артистичното име Baby Shark Boy, съобщава Forbes.

От "Baby Shark" към собствена музика

Първият му сингъл "WAVE" е с участието на K-pop звездата Джухъни от момчешката група Monsta X и трябва да излезе на 20 август в Корея и на 19 август в САЩ.

Гон-рън вече е създал нов Instagram профил под името Baby Shark Boy и е публикувал съвместно видео с официалния акаунт на Baby Shark.

Клипът започва с танц под добре познатото "Baby Shark doo-doo-doo", преди музиката да премине към поп звученето на "WAVE".

"Винаги съм бил благодарен, че хората помнят участията ми от детството. Преди десет години танцувах до Baby Shark, но сега искам да споделям истории, които сам съм написал, и собствения си глас", разказа Гон-рън пред Business Korea.

"Baby Shark" за първи път влиза в класацията Billboard Hot 100 през 2019 г. и достига до 32-ро място - само три позиции след "Shallow" на Лейди Гага и Брадли Купър от филма "Роди се звезда" ("A Star Is Born").

Baby Shark Boy може да остане еднократен проект

От The Pinkfong Company заявяват пред The Korea Herald, че Baby Shark Boy може да се окаже еднократен проект и окончателното решение ще бъде взето след излизането на сингъла.

"Тук не става дума просто да върнем момчето от видеото. Става дума за това той да разкаже собствената си история и искаме да продължим това ново начало по автентичен начин", обясни представител на компанията.

След премиерата на песента The Pinkfong Company планира да пусне и документален филм зад кулисите, озаглавен "WAVE: Историята на едно момче" ("WAVE: A Boy’s Record"), съобщава People.

Очаква се лентата да проследи десетилетието след заснемането на оригиналния клип на "Baby Shark" и да даде възможност на Гон-рън сам да разкаже собствената си история.