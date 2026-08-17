Меган Трейнър създаде кукла с лика си, за да успокои своя син

Меган Трейнър шокира феновете с една от последните си публикации в социалната мрежа Instagram. 32-годишната певица качи в профила си видео, на което показва, че е направила кукла, която изглежда подобно на нея.

А причината е, че най-големият ѝ син Райли, който е на 5 г., започнал да изпитва тревожност, когато се разделя с майка си. И започнал да използва играчки за помощ.

"Моето сладко 5-годишно момче има тревожност от раздялата, така че той започна да използва своите плюшки, като Смърфиета, и казва: "Това е мама".", обяснява изпълнителката във видео в Instagram.

Затова звездата е решила да направи плюшена кукла, която да прилича на нея. Виждаме, че куклата е с руса коса, носи очила и е с розово червило.

Райли пък се радва на новата си играчка. Меган казва, че той я обича.

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