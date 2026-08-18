Селекционерът на Египет припадна по време на бой между двете му съпруги

Селекционерът на Египет Хосам Хасан бе приет по спешност в болница след бой между настоящата и бившата му съпруга.

Грозната сцена се разиграла в хотел на Северното крайбрежие на Египет. Хасан и настоящата му половинка Дан Адам посетили заведението след представление.

През вратата нахлула бившата на селекционера Хауида Ел Гарбауи.

Размяната на словесни обиди прераснала във физическа саморазправа.

Треньорът се опитал да разтърве дамите, но не успял. Наложило се бъде извикана полиция.

На място пристигнала и линейка, тъй като Хасан не издържал на напрежението и припаднал. Малко по-късно е бил откаран в болница.