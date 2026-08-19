Романтично лято за Ким Кардашяин и Луис Хамилтън

Връзката между Ким Кардашиян и Луис Хамилтън явно продължава да се развива чудесно. Двамата не крият романтичните си отношения и вече съвсем спокойно се показват заедно по събития, ваканции и в социалните мрежи.

Преди дни 45-годишната риалити звезда публикува в профила си в Instagram серия снимки от своето лято. И там забелязваме няколко кадъра с любимия ѝ.

Първо виждаме как звездите се разхождат по плаж, на брега са. Те са в гръб, прегърнали са се. Ким е по прозрачна жълта пола и перфектно се забелязват апетитните ѝ форми. Луис пък е по черни шорти.

Освен това, риалити звездата е показала как се забавлява с децата си във водата и на плажа.

Виждаме и нейна снимка от водата, като там Кардашиян позира по изрязан бански от 2 части в розово. Тя пак впечатлява с фигурата си.

Хамилтън и брюнетката са си направили и селфи в огледалото. Там Ким е по розово горнище на бански, розови ръкави, розова кърпа за глава и слънчеви очила.

Звездата е показала и как се люлее на люлка на плажа.

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