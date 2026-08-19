Вдовици и ясновидци превърнаха окултното в бизнес за милиарди в Русия

"Моля, помогнете“, призова Татяна в приложението "ВКонтакте“, руският аналог на Facebook, прикачвайки снимка на изчезналият войник Сергей.

"Той се води безследно изчезнал от 12 юни 2026 г. Пиша по молба на майка му", гласи останалата част от съобщението.

Татяна не търси помощ от широката общественост, а от мистици и медиуми, които трупат богатство от тревогите на руските семейства по време на войната.

Някои плащат, за да предадат послания на загинали военнослужещи, докато други се допитват до гледачи на карти, за да разберат каква е вероятността близките им да оцелеят, или наемат вещици да направят защитни заклинания.

Утеха в окултното

С нарастването на загубите на Москва и навлизането на войната в ежедневието, руснаците все по-често търсят отговори в окултното, пише The Telegraph.

В периода от януари до юли тази година 103 хиляди души са изтеглили мобилни приложения за астрология, гадаене и таро от RuStore - руския еквивалент на Google Play. Това е с 96% повече в сравнение със същия период на миналата година, сочат данни на московския бизнес ежедневник "Ведомости“.

Проучване на държавната социологическа агенция ВЦИОМ, направено от началото на годината, показва, че като цяло около 85% от руснаците са експериментирали с магия. Агенцията отдава тази тенденция на "геополитическите и икономически предизвикателства в Русия и по света“.

"Особено на фона на военни заплахи, вярата (независимо кои богове са обект на почит) се превръща в средство за психологическа защита“, се посочва в проучването. Тези практики са осъдени от властите и заклеймени от Руската православна църква, чийто брой последователи е намалял с около 13% през последните 15 години.

Въпреки това пазарът на "езотерични услуги“ продължава да бележи бум. Според руски медии миналата година той е оценен на около 2,4 трилиона рубли и отбелязва среден годишен ръст от 20-30% на фона на войната.

"За първи път получих запитвания от семейства на военни през февруари 2022 г.“, споделя пред Lenta.ru Алина, таролог от Москва и добавя: "Сега провеждам по пет-шест сеанса на ден".

Татяна Жмакина, магьосница от Самара (Югозападна Русия), взема по 10 000 рубли за 40-минутни сеанси, като предлага и други услуги, като например разваляне на уроки и правене на заклинания за защита от черна магия.

Не всеки обаче търси успокоение. Тарологът от Москва Валерия, разказва, че се е сблъсквала с жени, които се надявали тя да им потвърди, че съпрузите им са загинали.

"Идват за сеанс и питат: "Можете ли да видите дали съпругът ми е жив, или не?“, а ти им казваш: "Жив е, просто изчакай, продължавай да се надяваш“, разказа тарологът пред руската информационна агенция "Регнум“.

"Започваш да осъзнаваш, че отговорът всъщност я разстройва", добавя Валерия, а самотната съпруга отговаря, че не е това отговорът, който всъщност търси.

"От две години съм с друг мъж. Искам да замина на почивка с него. Можете ли да погледнете пак – сигурна ли сте, че все пак не е мъртъв?“, често питат съпругите.

Според независимата руска медия "Агентство“, след избухването на войната в Украйна публикациите в таблоидите, представящи ясновидци, които предсказват хода или края на конфликта, са се удвоили. Същевременно търсенето на телевизионни предавания с участието на мистици рязко е нараснало, а броят на хората, посещаващи онлайн курсове по магия и таро, се е увеличил двадесетократно в периода между 2022 и 2023 г.

Аделина Панина, ясновидка, която често се появява в прокремълски медии и има многобройни последователи в социалните мрежи, поне пет пъти е направила погрешни прогнози за това кога ще приключи войната.

Какво мисли църквата?

Руската православна църква изрази загриженост относно нарастващата популярност на магическите и окултни практики сред руското общество, като представители на църквата ги определиха като "дяволски“ и "сатанински“.

"Държавата трябва да се противопостави на масовото разпространение на окултизма сред населението“, заяви миналата година патриарх Кирил, предстоятел на Руската православна църква.

По-рано тази година високопоставен духовник дори обвини вещици, врачки, ясновидци и гледачи на таро за продължаването на войната в Украйна.

"Не е Божията воля мирът да бъде сключен по този начин, заради огромния брой магьосници, които са се появили“, заяви през февруари епископ Питирим (Творогов), който оглавява Скопинската епархия.

Забраната на "международното сатанинско движение“, наложена от Върховния съд през юли миналата година, доведе до това "окултните ритуали“ официално да бъдат поставени извън закона в Русия, но същевременно засегна и редица други групи, като ЛГБТ хората, членовете на украинската бригада "Азов“ и представителите на субкултурата "фъри“ (furries).

Законопроект, изготвен миналата година от Нина Останина, председател на комисията по въпросите на семейството към Държавната дума, също така предвиждаше забрана на 37 "мистични професии", включително консултанти по фън шуй, хироманти, специалисти по чакрите, вещици, алхимици и дори диетолози.

В социалната мрежа "ВКонтакте“ потребителите спорят относно тълкуванията за съдбата на Сергей. "Много е вероятно Сергей да е жив, но или в плен, или в строга изолация (Марс в падение в 10-и дом, ретрограден Сатурн в 7-и дом)“, написа един от тях.

Друг не е съгласен и твърди: "За съжаление, душата му вече е в духовния свят".