Почти половин десетилетие изтощителни военни действия не донесе големи промени в руската тактика. Добре известно е, че руската военна култура е брутална и смъртоносна. Руските военни командири във войната в Украйна са известни с това, че разчитат на атаки от типа "месомелачка", изпращайки вълна след вълна от войници да атакуват украински позиции, само за да бъдат разстреляни, най-често от дронове. Стратегията не се е променила значително дори и в петата година на войната. Въпреки това, командирите сега често предпочитат да изпращат по-малки групи войници да проникнат в украинските позиции в рамките на това, което често се описва като "самоубийствени мисии" поради наблюдението с дронове, съчетано с касетъчен артилерийски обстрел.

Средната възраст на руския войник по договор може да достигне дори 50 години. Често той не оцелява повече от няколко дни, след като бъде изпратен на атаки на фронтовата линия. Според доклад на The Economist от май, Русия е съкратила обучението на елитните въздушно-десантни части до 10 дни, което подсказва, че Кремъл не възнамерява те да оцелеят дълго. Дори елитните части са понесли значителни загуби. Например, 155-та морска пехотна бригада на Русия понесе катастрофални загуби и според информациите е била преформирана цели осем пъти по време на войната, пише за TNI журналистът Дейвид Кириченко.

За руските командири човешкият живот е евтин, а от войниците се очаква да бъдат използвани с всички необходими средства,

за да се постигне напредък и да се докладва на ръководството това, което то иска да чуе. Това напомня за битката при Сталинград, където съветските войници бяха изпращани в брутални атаки с тежки загуби. Всъщност на 28 юли 1942 г. Йосиф Сталин издаде Заповед № 227, с която нареди на Съветската армия да не отстъпва нито крачка назад и да се впуска в каквито и да било самоубийствени действия, необходими за защитата на родината.

Ако на руски командир бъде заповядано да превземе дадено село, той трябва да направи всичко необходимо, включително да изгуби всичките си войници. Това е довело до честото използване на войници за проникване в украински позиции и поставяне на руско знаме, като се заснема видео, което след това се изпраща в руското командване. Русия също така е използвала изкуствен интелект, за да създаде фалшиви видеоклипове, показващи войници, които издигат знамена над територии, които не контролират. Войникът често бива бързо убит от украински подразделения в района. Това едва ли е ефективна стратегия на бойното поле за мотивиране на войниците.

"Тази практика също така подсказва за недостиг на личен състав в условията на изтощителна война, в която Украйна е спряла напредъка на руските сили – намаляващият брой на новобранците кара командирите да се опитват да "използват" буквално всеки, дори онези, които не са в физическо състояние да се сражават", каза Мария Попова, доцент по политически науки в Университета Макгил. Дори на затворници, заразени с ХИВ, е било обещано лечение, ако отидат да се сражават.

Качеството на новобранците, набирани в руската армия, също често е ниско. Мнозина имат дългове, включително от хазарт, докато други имат проблеми с алкохола или криминално минало. На някои войници просто се лъже, като им се обещава да служат в подразделение за безпилотни летателни апарати, например, но въпреки това все пак биват изпращани на щурмове. Честа практика е и повторното използване на ранени войници. Според украинското военно разузнаване, което е прихванало скорошни руски данни, над 60 процента от руските жертви са убити, а 38 процента – ранени.

Тези, които отказват да отидат на самоубийствена мисия, често биват унижавани и измъчвани.

Един руски военнопленник каза, че ако се оттеглят, командирът им сам ще екзекутира оттеглящите се войници. Дори опитни войници, които са се противопоставили на командирите си, според твърденията са били изпращани на почти самоубийствени атаки.

През септември 2024 г. операторите на дронове Дмитрий Лисаков, известен като "Гудвин", и Сергей Грицай, известен като "Ърнест", записаха видео, в което заявиха, че тяхната разузнавателна единица е била разпусната, а операторите на дроновете са били изпратени в пехотни атаки, след като са критикували командирите си. И двамата бяха убити малко след това. Руските военни кореспонденти наричат този тип инциденти „серийни убийства на личен състав, маскирани като атаки-месомелачки“.

Някои руски войници са публикували редки видеоклипове, изразяващи несъгласие, в които атакуват дори руския президент Владимир Путин. Александър Лунин, 39-годишен бивш командир на разузнавателна единица в батальона "Судоплатов", поиска среща с Путин и заплаши с бунт срещу командирите, които изпращат войници на самоубийствени мисии и изискват пари от собствените си хора. Лунин беше арестуван малко след това. Въпреки това провоенните коментатори са все по-разочаровани от състоянието на военните усилия на Кремъл.

Всъщност тактиките от епохата на Втората световна война ограничават способността на Русия да подобри бойните способности на войниците си. Но е вярно и че използването на масова сила е позволило на Москва да постигне успехи, макар и с огромна цена. Всъщност Русия е претърпяла 1,4 милиона жертви, докато разчиташе на атаки от типа „месомелачка“, и дори руската икономика започва да усеща недостига на работна ръка. Истинските демографски загуби ще се усетят през следващите десетилетия, а репресиите срещу чуждестранни мигранти като таджиките също не помагат.

Като воюват срещу Украйна и се опитват да върнат света назад в миналото, Путин и неговите военни командири унищожават бъдещето на Русия. Бруталността на руската армия и държава се изнася и в цяла Украйна, тъй като Русия незаконно мобилизира етнически украинци в окупираните територии, за да се сражават срещу свои сънародници. Европа не трябва да позволи тази бруталност да се разпространи, защото руската държава ще я изнесе извън границите си, ако ѝ се даде възможност.